Минпромторг разработал план, который предполагает поэтапное ограничение участия интернет-площадок в формировании цен. В документе, с которым ознакомился РБК, говорится, что именно продавцы должны устанавливать стоимость реализуемой продукции.

Маркетплейсы обяжут согласовывать с продавцами скидки и акции, которые проводятся за счет продавца. Если продавец отказывается участвовать, это не отразится на его рейтинге или работе. Далее маркетплейсам могут полностью запретить влиять на ценообразование.

В Минпромторге полагают, что снижение стоимости на маркетплейсах создает нечестную борьбу, особенно для традиционной розницы. Такая схема реализации товаров создана в поддержку предпринимателей из регионов. В министерстве убеждены, что именно местные торговые точки обеспечивают продовольственную безопасность.

Дискуссия вокруг скидок на онлайн-площадках разгорелась осенью 2025 года. Традиционные ретейлеры жаловались на программы лояльности маркетплейсов, которые дают дополнительные скидки при оплате картами дочерних банков. Маркетплейсы предупреждали, что отмена таких скидок может ускорить инфляцию.

Инициативу Минпромторга не поддерживают в Wildberries и Russ, опасаясь замедления развития отрасли. В Ассоциации ретейлеров (АКОРТ) считают, что необходимо принять меры для выравнивания условий между традиционным ретейлом и онлайн-площадками.

