В первом квартале 2026 года количество государственных закупок корпоративных VPN-решений в России увеличилось на 22,6% в годовом выражении. За этот период государственные и муниципальные учреждения, а также компании с госучастием провели 1016 процедур, чтобы обеспечить сотрудников защищенными каналами передачи данных.

Unsplash

Несмотря на ощутимый рост числа тендеров, общая сумма закупок парадоксальным образом рухнула с 6,9 млрд рублей в первом квартале прошлого года до 2,02 млрд рублей в текущем. Средняя начальная максимальная цена контракта (НМЦК) упала на 76,2% — до 1,98 млн рублей. Такие данные приводит заместитель руководителя продуктовой группы «СКБ Контур» Юрий Драченин.

Резкое падение стоимости контрактов эксперты объясняют изменением структуры тендеров. В 2025 году VPN-решения чаще закупались в составе крупных комплексных проектов по закупке ПО. В 2026 году государственные заказчики начали выносить такие закупки в отдельные, более мелкие и дешевые процедуры.

Кроме того, часть крупных государственных бюджетов могла перетечь в смежные категории. Это происходит, когда министерства и ведомства закупают не отдельный VPN-софт, а более широкие инфраструктурные платформы в сфере кибербезопасности, уже включающие функции создания защищенных сетей.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует обязать крупнейшие российские платформы самостоятельно блокировать VPN-пользователей.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.