Минцифры планирует обязать крупнейшие российские платформы — «Яндекс», VK, Ozon, Wildberries и еще два десятка компаний — самостоятельно блокировать VPN-пользователей до 15 апреля, пишет РБК со ссылкой на источники на министерском совещании с представителями бизнеса. За отказ грозит лишение ИТ-льгот и аккредитации.

По данным собеседников издания, на встрече с представителями крупнейших российских онлайн-платформ им предложили ограничить доступ к их сервисам для пользователей с включенными VPN. В качестве ориентира для запуска мер названо 15 апреля, хотя в министерстве уточняют, что сроки могут сдвигаться.

Компании уже получили рекомендации по выявлению VPN-трафика, включая инструкции по работе с сервисами, которые пока не внесены в реестр Роскомнадзора. При обнаружении таких инструментов платформам предлагается передавать данные регулятору для последующей блокировки на уровне операторов связи.

Предполагается, что в будущем при использовании VPN пользователи не смогут полноценно пользоваться сервисами российских платформ — часть функций сайтов и приложений станет недоступной. При этом формально ограничения не должны затронуть корпоративные VPN, однако участники рынка признают, что на практике надежно отличить их от пользовательских решений пока невозможно. Это повышает риск ошибок и блокировок для добросовестных пользователей, в том числе из других стран.

За несоблюдение требований могут последовать чувствительные меры: от исключения из так называемых «белых списков» до потери ИТ-аккредитации и удаления из перечня программ, обязательных к предустановке на устройства. По данным источников, соответствующее постановление правительства может быть опубликовано в ближайшее время.

Параллельно власти усиливают давление на инфраструктуру обхода блокировок. С 1 апреля мобильные операторы отключили возможность оплачивать сервисы Apple со счета телефона — этот механизм часто использовался для оплаты VPN-приложений. Также обсуждаются дополнительные ограничения для пользователей с высоким объемом международного трафика.

Ужесточение контроля происходит на фоне развития системы фильтрации трафика ТСПУ, которая уже охватывает значительную часть Рунета и позволяет централизованно управлять доступом к ресурсам. При этом сами участники рынка отмечают противоречие: ограничения в первую очередь затрагивают российские платформы, тогда как доступ к зарубежным сервисам через VPN полностью не перекрывается.

Кроме того, с 2025 года в России введены штрафы за рекламу VPN-сервисов: для граждан — до 80 тыс. руб., для компаний — до 500 тыс. руб. При этом, по оценкам рынка, VPN по-прежнему активно использует значительная часть аудитории — в разные периоды их доля могла достигать 40% интернет-пользователей, особенно на фоне ограничений доступа к зарубежным сервисам. Это означает, что любые ограничения на стороне платформ потенциально затрагивают заметную часть трафика и клиентов бизнеса.

Что это значит для бизнеса:

возрастает риск потери части аудитории, использующей VPN;

увеличивается нагрузка на инфраструктуру и поддержку;

растет риск, что некоторые пользователи будут сталкиваться с ограничениями или нестабильной работой сервисов, даже если они не используют VPN.

