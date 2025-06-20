Портал «Госуслуги» представил сервис «Жизненная ситуация», разработанный специально для выпускников школ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Фото: Freepik

С помощью сервиса будущие студенты смогут подобрать подходящую специальность и учебное заведение, ориентируясь на свои результаты ЕГЭ.

Сервис предлагает широкие возможности для поиска: можно выбирать вузы по географическому расположению, наличию общежития или военной кафедры, а также по предпочтительной форме обучения.

Кроме того, система позволяет сравнивать разные образовательные программы, узнавать актуальную информацию о конкурсе и количестве бюджетных мест, а также следить за своей позицией в рейтинге поступающих.

Этот цифровой помощник призван сделать процесс выбора профессии и учебного заведения более осознанным и комфортным для молодых людей.

20 июня в российских вузах, колледжах и техникумах начинается прием документов. В этом году абитуриентам доступно более 619 тыс. бюджетных мест в вузах и около 835 тыс. – в учреждениях СПО.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что 73% мест распределены региональным вузам, а 43% направлений – инженерные и технологические специальности (246 тыс. мест).