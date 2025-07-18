Правительство России выделило около 4 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах (ОЭЗ). Распоряжение о финансировании подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Деньги планируется потрать на льготные кредиты для инвестиционных проектов, а также на предоставление банковских гарантий по контрактам, что обеспечит предпринимателям гарантированный рынок сбыта. Операторами программ выступят АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк».

Моногород — населенный пункт, бюджет и основные доходы населения которого зависят от одного или нескольких предприятий одной отрасли. Большая часть трудоспособного населения моногорода трудится на градообразующих предприятиях.

Финансовая поддержка предназначена для малых и средних предприятий, не связанных с градообразующими компаниями и не участвующих в других программах льготного кредитования Минэкономразвития для приоритетных отраслей. Особое внимание уделяется 19 моногородам, включая Березовский и Полысаево в Кемеровской области, а также Черногорск в Республике Хакасия.

Для комплексного развития этих территорий совместно с региональными властями разрабатываются «дорожные карты», которые включают меры государственной поддержки. Программы реализуются в рамках федерального проекта «Развитие субъектов Российской Федерации и отдельных территорий».

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Ранее на цифровой платформе МСП.РФ был запущен сервис «Подбор и получение микрофинансирования», позволяющий малому и среднему бизнесу оформлять срочные займы в коммерческих микрофинансовых организациях (МФО). Заявки подаются онлайн с минимальным пакетом документов, включая паспорт и выписку с расчетного счета. Одобрение на финансирование до 40 млн руб. (до 500 тыс. для самозанятых) на срок до пяти лет можно получить в течение одного-двух дней.