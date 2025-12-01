Россия усиливает инвестиции в рынок беспилотных авиационных систем (БАС): 25 проектов получат гранты до 300 млн руб. Это разработки, которые уже в ближайшие годы могут превратиться в коммерческие решения для логистики, промышленности и агросектора. Для МСП это сигнал о расширении рынка сервисов и технологий вокруг БАС — от интеграции до обслуживания, обучения операторов и разработки специализированного ПО. Подробности «Инку» рассказали в пресс-службе фонда Национальной технологической инициативы.

Freepik

Грантованным проектам поручено работать над ключевыми задачами: управление роем дронов, навигация, связь, системы computer vision, нейромодули для анализа видео, другие высокотехнологичные модули. То есть это может и должно привести к выходу решений, которые можно использовать в логистике, сельском хозяйстве, мониторинге инфраструктуры, охране и других отраслях.

Это выходит за рамки «техноклуба»: по официальным данным, в России в 2024 году производство гражданских дронов выросло в 2,5 раза и составило 16,4 тысячи единиц. При этом рынок беспилотников продолжает стремительно расширяться: по оценкам экспертов, совокупный рынок БАС в России в 2024–2025 годах оценивается в сотни миллиардов рублей.

Это особенно актуально для стартапов и малых компаний, которые имеют технические идеи, но не располагают ресурсами для масштабных НИОКР — гранты и господдержка делают реализацию возможной.

Такая поддержка также пригодится для компаний в логистике, строительстве, агро, мониторинге — наличие собственного или подрядного дрона с современными функциями (визуальный контроль, инспекция, доставка, картографирование) может стать конкурентным преимуществом.

Кроме того, это важно для технологических подрядчиков: сейчас критична скорость вывода решений на рынок — те, кто успеет, получат задел на годы вперед.

Для входа на этот рынок важно иметь не просто идею, а рабочий план разработки и коммерциализации. Гранты будут выделяться тем, чьи решения могут масштабироваться и приносить доход. Необходимы промышленные партнеры, четкое понимание, как технология будет применяться на практике.