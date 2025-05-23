Благодаря активному участию россиян, направляющих сигналы через приложение «Честный знак», за первые четыре месяца текущего года Роспотребнадзор вынес более 5 тыс. предостережений компаниям-продавцам о недопустимости нарушения установленных требований. Как сообщили в госкорпорации «Ростех», этот показатель почти вчетверо превышает данные за аналогичный период прошлого года.

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Наибольшее количество предупреждений касалось производителей молочной продукции, безалкогольных напитков, табачных изделий, никотиносодержащей продукции и биологически активных добавок. Информация от пользователей мобильного приложения оперативно поступает в контролирующие органы, что способствует своевременному выявлению и пресечению незаконной торговли.

По данным надзорного ведомства, интеграция с системой маркировки товаров позволила достичь 97%эффективности проводимых проверок. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобное взаимодействие между государством и потребителями создает условия для масштабного вывода из оборота нелегальной продукции и формирования прозрачного рынка.

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, были связаны с использованием некорректных кодов маркировки, реализацией товаров с истекшим сроком годности, а также расхождениями между информацией на упаковке и данными в приложении. В отдельных случаях маркировка продукции вообще отсутствовала.

Напомним, что система государственной маркировки «Честный знак», разработанная при участии «Ростеха», была введена в эксплуатацию в 2019 году. Ее внедрение способствует повышению прозрачности товарооборота и защите потребительского рынка от недобросовестных участников.