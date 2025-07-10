Рынок услуг гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) в России в 2025 году снизится с 35,9 млрд руб. в 2024 году до 33,8 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет ассоциации «Аэронекст». За первое полугодие рынок упал на 25–30% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а объемы аэрофотосъёмки (АФС) сократились на 50–70%. Во втором полугодии компании ожидают снижение выручки на 15%.

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Генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко связал спад с запретами на полеты в ряде регионов из-за работы систем радиоэлектронной борьбы и закрытия аэропортов.

Директор по продажам ГК «Геоскан» Павел Круглов подтвердил действие ограничений и отметил сокращение объем госзаказов в денежном эквиваленте в шесть раз. Так, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила контракты на 456 БАС на 1,04 млрд руб. против 2717 БАС на 6,07 млрд руб. в 2024 году. Круглов добавил, что в 2024 году «Геоскан» выполнил крупнейший проект АФС в Подмосковье на 37 тыс. кв. км, но в 2025 году подобных заказов не ожидается.

Генеральный директор компании «Геомир» Илья Воронков указал на усложнение получения разрешений на полеты, а Козаренко отметил уход части услуг в «серую зону». Однако сегменты геологоразведки и мониторинга лесных пожаров растут, сообщил Круглов.

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Первый заместитель генерального директора компании «Флай дрон» Александр Каниовский подчеркнул, что АФС проводится нерегулярно, так как многим компаниям достаточно данных за 2023–2024 годы. Он отметил рост спроса на агродроны благодаря послаблениям в законодательстве.