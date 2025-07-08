Выпуск беспилотных авиационных систем в России втрое превысил запланированные объемы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии международной промышленной выставки «Иннопром-2025».

По его словам, успех связан с государственной поддержкой предприятий, осваивающих производство новых моделей, включая гражданские.

«Практически все приоритетные направления развития промышленности были включены в состав новых национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Один из них — это беспилотные авиационные системы — показывает свою высокую эффективность. Выпуск такой техники уже в три раза превысил запланированные объемы. И в том числе благодаря оказанной государством помощи предприятиям, которые сейчас осваивают создание новых моделей, включая гражданские», — сказал он.

Мишустин отметил, что на выставке представлены различные образцы техники, включая тяжелый беспилотник-амфибию для доставки грузов в труднодоступные районы и аппарат вертолетного типа, первым в России получивший допуск к эксплуатации. Премьер-министр призвал не снижать планку и ставить более амбициозные задачи.

Российские разработчики представили на выставке беспилотник-амфибию «Меридиан». Этот дрон способен совершать посадку не только на суше, но и на воде. Его грузоподъемность составляет до 700 кг.

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В 2024 году беспилотные авиационные системы выполнили почти 20,7 тыс. полетов в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в России. Дроны решали задачи в сельском хозяйстве, логистике и для авиационных работ, таких как мониторинг и аэрофотосъемка.

Накануне в Минтрансе объявили о намерении создать систему идентификации беспилотного транспорта, она появится в рамках проекта «цифрового неба» России, который объединит воздушное, космическое и цифровое пространства страны в единую сеть.