Российская экономика во втором квартале 2025 года вошла в стадию «технической стагнации», заявил глава Сбербанка Герман Греф на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, охлаждение продолжается, а июль и август демонстрируют приближение темпов роста ВВП к нулевым значениям.

Кирилл Зыков / РИА Новости

«Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», — сказал он.

Для выхода из управляемого охлаждения экономики ключевое значение имеет уровень ключевой ставки, подчеркнул Греф. В Сбербанке прогнозируют, что к концу 2025 года она составит около 14%, но для оживления активности этого недостаточно — требуется снижение до 12% и ниже при текущих уровнях инфляции.

Глава Сбербанка добавил, что снижение ставки в сентябре хотя бы на 2 п.п. поможет избежать дальнейшей стагнации кредитования.

Греф также сообщил, что к концу 2025 года можно ожидать ослабление рубля, что снизит риски для экспортеров и бюджета. На снижение курса, в частности, будет влиять снижение ставок, отметил он.

Центробанк снизил ключевую ставку с 20% др 18% на заседании в июле. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 12–13%, а в 2027–2028 годах — 7,5–8,5%. ЦБ также допустил возможность снижения ставки до 10,5% в следующем году при реализации дезинфляционного сценария с инфляцией около 4%.