Бизнес по добыче и продаже древнего арктического льда набирает обороты в Гренландии. Шесть кубиков могут стоить $100, а стоимость напитка с ним в элитных заведениях Дубая достигает $218 за порцию.

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Производители позиционируют гренландский лед как уникальный продукт, утверждая, что его чистота и плотность обусловлены тем, что он в течении тысяч лет формировался в ледниках. Однако научное сообщество выражает скептицизм относительно возможности точного определения возраста добываемого льда, что вызывает дискуссии о достоверности маркетинговых заявлений.

Компания Arctic Ice, работающая на рынке уже два года, специализируется на разработке айсбергов у западного побережья Гренландии. Соучредитель компании Итту Лиллиендаль, коренной житель Гренландии, поясняет, что их команда отбирает наиболее древние ледяные массивы, которые, по их мнению, обладают особой чистотой.

После обработки лед отправляется в Дубай. Морское путешествие протяженностью 10 тыс. миль может длиться до пяти недель.

В престижных заведениях эмирата, таких как ресторан Nahaté, коктейли с гренландским льдом пользуются особым спросом. Посетители отмечают, что он действительно тает медленнее обычного, сохраняя вкус напитков. По словам директора по маркетингу заведения Андрея Большакова, сама идея использования льда, которому 100 тыс. лет, производит сильное впечатление на клиентов.

Фото: Kedar Gadge, Unsplash Читать также Великобритания выделила $66 млн на эксперимент по «затемнению Солнца» для борьбы с потеплением

Правительство Гренландии активно поддерживает развитие этой отрасли. Как сообщил Томас Могенсен, глава местного фонда развития бизнеса, за последние пять лет было выдано 13 лицензий шести компаниям. Новый министр бизнеса Наая Натанаэльсен заявила о планах по совершенствованию законодательной базы и инфраструктуры для привлечения большего числа инвесторов.

Однако экологи выражают серьезную обеспокоенность. Профессор гляциологии Матье Морлигем сомневается в научной обоснованности заявлений о возрасте льда, а другие эксперты указывают на значительный углеродный след от его транспортировки. Но особую тревогу вызывает тот факт, что Гренландия ежегодно теряет 270 млрд тонн льда из-за глобального потепления.

Несмотря на критику, предприниматели продолжают развивать бизнес. Соучредитель Arctic Ice Самир Бен Табиб планирует в этом сезоне отправить 20-30 контейнеров льда в Дубай и рассматривает возможность расширения ассортимента за счет бутилированной воды. По прогнозам аналитиков, к 2027 году мировой рынок льда может достичь $7,23 млрд.

Как отмечает профессор экономики Хавьер Арнаут, этот бизнес, с одной стороны, создает новые возможности для местного сообщества, но с другой поднимает серьезные этические вопросы о целесообразности такой деятельности в условиях климатического кризиса.