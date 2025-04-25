Британские ученые получили разрешение в ближайшее время проверить, поможет ли «затемнение» солнечного света бороться с глобальным потеплением. Эту стратегию некоторые критики назвали «безумной».

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Геоинженеры из Агентства передовых исследований и изобретений (Aria) в Великобритании потратили более $66 млн на распыление аэрозольных частиц в стратосферу с целью отражения света, поступающего от Солнца на Землю, в попытке предотвратить глобальное потепление.

В ходе эксперимента высоколетящие самолеты будут выбрасывать частицы сульфата в стратосферу, в нижние слои атмосферы, которые затем будут отражать часть солнечных лучей в космос, не давая им достичь земной поверхности.

Сторонники проекта считают, что этот спорный процесс может послужить недорогим способом охлаждения планеты и помочь в борьбе с глобальным потеплением. Испытания в закрытых помещениях могут начаться в течение нескольких недель.

Марк Саймс, руководитель проекта в Агентстве передовых исследований и изобретений Aria, отметил, что текущая траектория потепления может привести к наступлению ряда переломных моментов в течение следующего столетия.

«Поговорив с сотнями исследователей, мы пришли к выводу, что критически важной недостающей частью нашего понимания являются реальные физические данные. Они показали бы нам, действительно ли какой-либо из этих потенциальных подходов сработает и каковы будут его последствия», — добавил он.

Согласно отчету, сторонники этой идеи, в том числе Доминик Каммингс, бывший главный советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, утверждают, что фермам даже может пойти на пользу меньшее количество света, поскольку урожай будет меньше страдать от теплового стресса.

Другие методы геоинженерии, которые будут рассмотрены в рамках проекта, включают «осветление морских облаков», которое заключается в распылении морской соли в атмосферу, чтобы облака стали белее и отражали больше солнечного излучения.

Еще одна стратегия включает в себя разрушение тонких перистых облаков, которые удерживают тепло.

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Многие критики обеспокоены попытками активно управлять погодой, опасаясь, что затемнение солнечного света может привести к непредсказуемым изменениям климата и повлиять на сельское хозяйство.

Газета Guardian сообщила, что в одном из замечаний, высказанных учеными-экологами, этот план был назван «полным безумием» и сравнен с лечением рака аспирином.