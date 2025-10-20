Количество проверок бизнеса осталось рекордно низким даже после отмены моратория, заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренк на Всероссийском форуме контрольных органов — 2025 в Красноярске. Об этом пишут «Ведомости». Инспекторы провели 201 тыс. проверок с начала этого года, что на 5 тыс. меньше аналогичного периода 2024-го, когда действовал мораторий.

Freepik

Контроль полностью перешел на риск-ориентированную модель: плановые визиты осуществляются только к объектам чрезвычайно высокого и высокого риска. К остальным применяют обязательные профилактические визиты. В результате административное давление сохранилось на уровне последних лет. В 2019 году проверок было 1,5 млн.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) начали применять с 2025 года для анализа индикаторов риска. Системы обрабатывают большой объем данных из государственных информационных ресурсов. Если показатели отклоняются от нормы, это становится сигналом для внеплановой проверки. Григоренко потребовал от контрольных ведомств внедрить ИИ в свои информационные системы.

Новшеством стало использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотники используют для земельного и охотничьего надзора, контроля благоустройства и строительства. За девять месяцев 2025 года 400 проверок и почти 3 тыс. профилактических мероприятий прошли с помощью дронов. В 2026 году не менее 10% контрольных мероприятий по этим направлениям должны проводиться с применением БПЛА. Правительство разрабатывает законодательную норму, которая позволит использовать данные с беспилотников как основание для внеплановых проверок.

Вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Марина Блудян подтверждает снижение административной нагрузки. Сократились сроки выдачи разрешений, отменены платежи при получении документов, взаимодействие перешло в электронный формат.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова отмечает улучшения, за исключением проверок налоговых органов. Заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян указывает на проблему с запросом избыточной документации, из-за чего сотрудники предприятий отвлекаются от своих прямых обязанностей, переключаясь на копирование и сканирование огромного количества документов.