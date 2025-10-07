Правительство России утвердило новые сроки профилактических визитов для бизнеса. Это не проверки с санкциями, а плановые встречи, где инспекторы помогают избежать нарушений.

В начале года поправки к закону о государственном и муниципальном контроле обязательные профилактические визиты надзорных органов заменили плановые проверки. Теперь утвердили, что частота визитов инспекторов зависит от уровня риска, который присвоен компании. Если риск высокий — приходить могут раз в три года, средний — раз в пять, низкий — раз в шесть.

Отсчет идет с того момента, как надзорное ведомство присвоит фирме категорию риска. Старые визиты по другим поводам (например, после уведомления о начале деятельности) в этот срок не засчитываются.

Если предприниматель подал уведомление о начале работы, профилактический визит должны провести в течение шести месяцев. Это правило одинаково для всех сфер.

Для бизнеса нововведение означает меньше неопределенности и больше предсказуемости. Теперь можно планировать работу, не опасаясь внезапных визитов.

Но расслабляться не стоит: категории риска придется отслеживать. Если компания нарушает требования, её могут перевести в более высокий класс, и визиты станут чаще.

Организацию относят к категории риска по двум ключевым параметрам: насколько серьезным может быть ущерб, если будут нарушены обязательные требования закона (тяжесть последствий), и какова вероятность того, что такое нарушение произойдет. Также учитывается добросовестность: есть ли у компании система внутреннего контроля, сертификация, как она соблюдает нормы, предоставляется ли информация надзорникам и др. В зависимости от результатов этой оценки объект может попасть в категории «высокого», «значительного», «среднего», «умеренного» или «низкого» риска.