Летом прошлого года основатель и генеральный директор компании xAI Илон Маск заявил, что Grok 3, большая языковая ИИ-модель от xAI, появится к концу 2024 года. Она сможет анализировать изображения и отвечать на вопросы, а также будет поддерживать ряд функций социальной сети X.

На данный момент Grok 3 все еще не вышла. При этом эксперт по искусственному интеллекту Тибор Блахо обнаружил часть кода на сайте xAI, что, по его словам, может свидетельствовать о скором выходе промежуточной модели Grok 2.5.

Маск не первый раз говорит об амбициозных целях и не достигает их. Зачастую его заявления о сроках запуска продуктов попросту нереалистичны. Однако ситуация с Grok 3 — скорее, тенденция.

Так, в прошлом году ИИ-стартап Anthropic не смог выпустить обновление своей топовой модели Claude 3 Opus. Спустя несколько месяцев после объявления, что модель следующего поколения, Claude 3.5 Opus, будет выпущена к концу 2024 года, Anthropic удалил все упоминания о ней из документации для разработчиков.

В последние месяцы Google и OpenAI также столкнулись с неудачами, связанными с флагманскими моделями ИИ.

Это может быть свидетельством ограничений масштабирования ИИ — методов, которые компании используют для увеличения возможностей своих моделей.

Еще совсем недавно существенного повышения производительности можно было добиться путем обучения с использованием огромных объемов вычислительной мощности и все больших наборов данных. Но прирост с каждым поколением модели начал снижаться, что заставило компании искать альтернативные методы.

Могут быть и другие причины задержки выхода Grok 3. Например, коменда xAI гораздо меньше, чем у многих конкурентов. Тем не менее перенос сроков запуска является еще одним свидетельством, что традиционные подходы к обучению ИИ, похоже, исчерпаны.

Ранее сообщалось, что X сделала чат-бота Grok бесплатным для всех. До сих пор лишь пользователи с платной подпиской могли пользоваться этим чат-ботом. Теперь платформа готовится открыть доступ к Grok для всех.