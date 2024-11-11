До сих пор лишь пользователи социальной сети X с платной подпиской могли пользоваться чат-ботом Grok, созданным другой компанией Илона Маска — xAI. Теперь платформа готовится открыть доступ к чат-боту для всех, сообщает TechCrunch.

Несколько исследователей и пользователей приложения написали о том, что бесплатная версия Grok стала доступна для жителей некоторых регионов. X начала тестировать доступ к нему для пользователей в Новой Зеландии.

По словам исследователя, работающего на X под ником Swak, на данный момент существуют ограничения на использование — 10 запросов в течение двух часов для модели Grok-2, 20 запросов в течение двух часов для Grok-2 mini и 3 вопроса по анализу изображений в день. Чтобы бесплатно пользоваться чат-ботом, аккаунт должен быть создан не менее семи дней назад и к нему должен быть привязан номер телефона.

В августе xAI запустила Grok-2 с функцией генерации изображений на базе модели FLUX.1 от Black Forest Labs. В конце прошлого месяца компания наделила модель способностью понимать изображения, а также запустила API.

В API xAI доступна только одна модель, grok-beta, по цене $5 за 1 млн входящих токенов (около 750 тыс. слов), или $15 за 1 млн исходящих токенов. Токены — это разделенные на части биты исходных данных, например слоги «фан», «тас», «ти» и «ка» в слове «фантастика».

До сих пор все эти функции были доступны только пользователям подписок Premium и Premium+ . Открывая Grok для бесплатных пользователей, xAI, возможно, стремится собрать более значительную пользовательскую аудиторию и получить отзывы пользователей о своих продуктах, что позволит конкурировать с другими моделями на рынке, такими как ChatGPT, Claude и Gemini.

Ранее социальная сеть внесла изменения в цены и лимиты на API, а также анонсировала годовые тарифные планы со скидкой, сообщает TechCrunch. Компания повысила цены на базовый API со $100 до $200 и сообщила, что введет более высокие лимиты и новые конечные точки для этого плана подписки.