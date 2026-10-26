Сервис генерации видео Grok Imagine выложил первый эпизод сериала по мотивам «Одиссеи». Ролик идет семь минут. В июле Илон Маск заявил, что Grok выпустит полнометражную «исторически точную» версию произведения, и теперь компания называет опубликованный фрагмент первым эпизодом серии.

Grok

Маск анонсировал проект на фоне выхода «Одиссеи» Кристофера Нолана. Предпринимателя не устроил подбор актеров в картине: в ней заняты исполнители небелой расы и трансгендерные актеры. Версия от Grok стала ответом на этот фильм, хотя формат изменился: вместо полного метра зрителям показали эпизод всего на семь минут.

Видео создано в сотрудничестве с Wonder Studios и режиссером Девом Уокером. Ролик появился 23 октября в аккаунте Grok Imagine в соцсети X. В подписи компания предложила пользователям написать в комментариях, нужен ли им подробный рассказ о том, как делали эпизод. Сроков выхода следующих серий и общего числа эпизодов она не назвала.

Противопоставление с Нолоном получилось наглядным. Режиссер называет себя техноскептиком и говорил, что не знает другой технологии, которую общество отвергло бы так единодушно, как ИИ. Его «Одиссея» вышла в июле, снималась в шести странах, над ней работали тысячи людей, а основой стали практические съемки с использованием визуальных эффектов. Фильм месяцами собирал полные залы Imax и считается вероятным фаворитом следующей церемонии «Оскар».

Новый ролик выглядит заметно лучше других видео, которые Маск публиковал в последнее время. Отдельные кадры с актерами на корабле в море напоминают съемки реальных людей.

Главный вопрос для проекта состоит в том, сможет ли Grok довести серию до объема, обещанного в июле. Опубликованный фрагмент показывает возможности генерации видео в цельной сцене, но по длине он остается небольшим отрезком, а зрители отреагировали на него скорее прохладно. Независимых оценок аудитории и данных о просмотрах компания пока не раскрывала.

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