Южнокорейский медиагигант CJ ENM, известный по фильму «Паразиты», представил свою новую стратегию в области искусственного интеллекта. Центральным событием стал дебют анимационного сериала «Кот Бигги», полностью созданного с помощью ИИ.

Основная проблема в производстве анимации — это высокая трудоемкость и длительные сроки. Создание даже короткого мультфильма требует месяцев работы большой команды специалистов. CJ ENM попробовала решить эту проблему при помощи собственных ИИ-систем. Одна из них, Cinematic AI, интегрирует изображение, видео и звук, а также автоматически обрабатывает 3D-персонажей. Другая, AI Script, анализирует рыночные тренды для поиска перспективных идей.

Результатом стал сериал «Кот Бигги». Он состоит из 30 двухминутных эпизодов. Вся работа, включая планирование и разработку персонажей, была выполнена командой всего из шести специалистов за пять месяцев. Для сравнения, производство традиционного пятиминутного 3D-мультфильма занимает от трех до четырех месяцев. Это колоссальный рост эффективности.

Сюжет мультфильма рассказывает о коте, который неожиданно становится отцом для маленького цыпленка. Сериал не содержит диалогов, что упрощает его продвижение на глобальном рынке. Премьера «Кота Бигги» состоится на YouTube уже в июле. Компания называет этот проект первым шагом в своей амбициозной стратегии по внедрению ИИ в производство контента.

В бизнес-планах CJ ENM — расширение производства на ИИ-фильмы и ИИ-сериалы уже в этом году. Компания стремится стать «глобальной ИИ-студией».

Ранее вице-председатель Lionsgate Майкл Бернс заявил, что в киноиндустрии ИИ используют многие, но не афишируют это.