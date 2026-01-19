Российский рынок труда получил долгожданное обновление. В 2026 году вступил в силу новый общероссийский классификатор профессий и должностей, в котором нашли отражение сотни специальностей, появившихся за последние десятилетия. Документ, с которым ознакомился ТАСС, пришел на смену классификатору 1994 года и формализует статус множества современных профессий.

Annie Spratt/Unsplash

Теперь фитнес-тренер, спа-косметик, SMM-менеджер, бариста и специалист по искусственному интеллекту имеют такие же официальные коды и идентификаторы, как и традиционные профессии. Это касается многих сфер: от индустрии красоты и здоровья до IT-сектора, торговли и креативных индустрий.

В сфере услуг и красоты в классификатор вошли грумер (специалист по уходу за животными), мастер перманентного макияжа и художественной татуировки, а также целый ряд спа-специалистов. В медицинском блоке появились врач-косметолог, нейропсихолог и врач-сексолог. Примечательно, что к традиционным «медицинским сёстрам» и «акушеркам» теперь официально добавлены варианты «медицинский брат» и «акушер».

Значительно расширился цифровой блок. Официальный статус получили системные администраторы, аналитики больших данных, дизайнеры интерфейсов и веб-разработчики. В документ включены десятки узких digital-специальностей, включая риггера 3D-моделей, концепт-дизайнера и даже специалиста по созданию виртуального волосяного покрова. Отдельной строкой теперь значатся копирайтер, рерайтер и специалист по маркетингу в социальных сетях (SMM-менеджер).

В список также добавлены профессии, связанные с торговлей и управлением: промоутер, мерчендайзер, интернет-маркетолог, трейдер, коуч и бизнес-тренер. Среди других новинок — сомелье, су-шеф, ландшафтный архитектор, девелопер, композитор и аранжировщик. Отдельно стоит отметить появление таких перспективных направлений, как специалист по ИИ и специалист по беспилотным системам.

Всего новый классификатор содержит около 5,6 тыс. рабочих профессий и 4,3 тысячи должностей. Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, предыдущая редакция за 30 лет сильно устарела, и обновление было необходимо.

Документ используется для статистического учета, регулирования трудовых отношений, определения льгот и организации оплаты труда. Под новые формулировки будут разработаны соответствующие должностные инструкции и регламенты.