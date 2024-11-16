Британская компания Which? по защите прав потребителей подала иск против Apple на сумму 3 млрд фунтов стерлингов (примерно $3,75 млрд). По мнению истцов, компания нарушила антимонопольное законодательство Великобритании, «заставляя» клиентов пользоваться своим сервисом iCloud.

Which? заявила, что Apple стимулировала пользователей подписываться на iCloud для хранения фотографий и видео, однако использование услуг других провайдеров было затруднено. После того, как объем данных превышал бесплатный лимит в 5 ГБ, пользователям приходилось платить за услугу.

Отсутствие конкуренции привело к тому, что в этом году потребители стали платить больше, чем нужно, — до 13,36 фунтов стерлингов ($16,98) за ежемесячную подписку на iCloud. Около 40 млн клиентов Apple в Великобритании, которые пользовались услугами сервиса за последние девять лет, могут получить право на выплату в случае удовлетворения иска.

«Наши пользователи не обязаны использовать iCloud, и многие полагаются на широкий спектр сторонних альтернатив для хранения данных, — говорится в заявлении Apple в ответ на иск Which?. — Мы отвергаем любые предположения о том, что наши практики iCloud являются антиконкурентными, и будем решительно защищаться от любых иных судебных исков».

Это не первый иск, поданный на компанию. Ранее Apple столкнулась с первым в истории штрафом за нарушение требований нового закона Европейского союза в области цифрового антимонопольного регулирования деятельности крупных технологических компаний. Это приведет к обострению конфликта с регулирующими органами по поводу доминирования магазина приложений App Store.