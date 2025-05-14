Решение о переименовании АО «Самолет Плюс» в АО «Плюс» было принято на общем собрании акционеров. Как пояснили в компании, обновление отражает этап развития бизнеса и переход к единой бренд-архитектуре, объединяющей ключевые технологические направления. Соответствующие изменения вскоре будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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За три года существования группа «Плюс» сформировала масштабную экосистему, включившую десятки сервисов и платформ. К первоначальной цифровой инфраструктуре добавились такие значимые проекты, как крупнейшая российская CRM-система для рынка недвижимости «Топнлаб», платформа по продаже новостроек «Домбук» и сервис по обустройству жилья «Рерумс».

Также были разработаны мультилистинговая система, специализированные решения для застройщиков, платформа для флипперов и инвесторов, ИИ-инструменты для риелторов и финтех-продукты. Для обеспечения единообразия все новые бизнес-направления получат в названии элемент «Плюс», что сделает структуру компании более прозрачной и понятной для рынка.

При этом сеть офисов по франшизе продолжит работать под успешно зарекомендовавшим себя брендом «Самолет Плюс», который сохраняет лидерские позиции по уровню доверия среди агентств недвижимости и входит в топ-4 самых узнаваемых сервисов этого сегмента в России.

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Генеральный директор группы «Плюс» Александр Попов пояснил, что сервис квартирных решений «Самолет Плюс» изначально создавался как практичный и масштабируемый инструмент для участников рынка недвижимости. За три года вокруг него сформировалась полноценная экосистема, включающая цифровые технологии, мультилистинговые решения, финтех-продукты и сервисы по обустройству жилья.

По его словам, компания установила новые стандарты работы агентской сети, ставшие эталоном для всего рынка. Основная деятельность направлена на предоставление сервисов профессиональным участникам — агентствам недвижимости и застройщикам, которые в свою очередь обеспечивают клиентам комплексное сопровождение на всех этапах сделки.

Попов подчеркнул, что переименование представляет собой не просто формальную смену названия, а стратегический шаг к созданию прозрачной структуры бизнеса. Это особенно важно в контексте подготовки компании к IPO, так как позволяет рынку четко понимать ее устройство и стратегические направления развития.

В рамках ребрендинга запланирована модернизация цифровых платформ и комплексная информационная работа с партнерами, сотрудниками и клиентами компании.