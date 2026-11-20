Новая часть Grand Theft Auto может стать одним из самых успешных игровых релизов в истории. По прогнозу аналитической компании Newzoo, выручка от продаж GTA VI за первую неделю после выхода может составить от $3,25 млрд до $5,2 млрд.

Источник: РИА Новости

Оценка основана на динамике предзаказов. По данным Newzoo, за последнюю неделю июня игроки потратили на цифровые предзаказы игры около $180 млн в США и пяти крупнейших европейских странах: Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании. Если пересчитать эти показатели на мировой рынок, сумма составит примерно $260 млн.

Затем аналитики сравнили динамику предзаказов GTA VI с моделями продаж других успешных игр. По их оценке, новая часть Grand Theft Auto ближе всего к категории продолжений уже известных и проверенных игровых франшиз, у которых значительная доля выручки формируется еще на этапе предзаказов.

В базовом сценарии Newzoo прогнозирует около $4,5 млрд выручки к концу первой недели продаж. Однако аналитики учитывают, что GTA VI может демонстрировать более высокую долю ранних покупок из-за огромного накопленного спроса. В таком, более осторожном сценарии, выручка все равно может достичь $3,3 млрд.

Для сравнения: предыдущая часть серии, GTA V, принесла более $1 млрд за первые три дня после выхода в 2013 году. Выручка игры за первые 24 часа составила $815,7 млн. Эти показатели сделали ее одним из самых успешных запусков в истории индустрии развлечений.

Дополнительное представление о спросе на новую игру дают оценки Sensor Tower. По данным компании, к вечеру 19 ноября GTA VI могла разойтись тиражом около 24,58 млн цифровых копий, обеспечив примерно $2,36 млрд выручки. Это сторонняя оценка, а не официальные данные Rockstar Games или Take-Two Interactive.

Сама Take-Two пока не раскрыла точные показатели продаж. При этом генеральный директор компании Штраус Зельник ранее назвал спрос на игру беспрецедентным, но предостерег от преждевременных заявлений об успехе.

Таким образом, даже по наиболее осторожному сценарию аналитиков GTA VI может принести более $3 млрд за первую неделю. Если более оптимистичный прогноз Newzoo оправдается, выручка игры за этот период приблизится к $5,2 млрд.

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