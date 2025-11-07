Шведский ретейлер H&M объявил о сотрудничестве с люксовым брендом спортивной одежды Perfect Moment. Совместная капсульная коллекция, вдохновленная атмосферой зимних курортов и культурой après-ski, поступит в продажу 2 декабря в избранных магазинах и на сайте hm.com.

H&M

В коллекции — 28 вещей, сочетающих функциональность горнолыжной экипировки и эстетику повседневной моды. Среди ключевых моделей — объемные пуховики с искусственным мехом, вязаные комплекты, кожаные брюки, кардиганы и аксессуары: высокие луно-ботинки, шапки с помпонами и шарфы с фирменным принтом North Star.

Цветовая палитра — классическая для Perfect Moment: черный, белый и серебристый оттенки, дополненные бордовыми и ледяно-голубыми акцентами. В производстве использованы шерсть, кашемир, люрекс, искусственный мех и кожа.

Perfect Moment — бренд родом из французского Шамони, основанный профессиональным лыжником и фотографом Тьерри Донардом. Марка известна премиальной одеждой для зимних видов спорта.

Читайте также H&M и IKEA получат роботов от шведской компании по модели RaaS

Для H&M это не первое сотрудничество с люксовыми модными домами: ранее компания выпускала коллекции с Balmain, Mugler, Simone Rocha и другими. Новый проект с Perfect Moment продолжает стратегию шведского ритейлера по интеграции элементов высокой моды в массовый сегмент.

Ретейлер делает ставку на ограниченные капсулы, чтобы поддерживать интерес аудитории и конкурировать с премиальными брендами. Коллекции с известными дизайнерами создают ажиотаж и поднимают средний чек, оставаясь при этом доступными для массового покупателя.

Сезонная тема après-ski также работает на эмоцию: зимняя мода становится способом не просто согреться, а выразить стиль и принадлежность к определенному образу жизни.