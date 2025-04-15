Компания Hugging Face, известная своим репозиторием открытых ИИ-моделей, объявила о приобретении французского стартапа Pollen Robotics. Базирующаяся в Бордо компания Pollen Robotics, основанная в 2016 году, является производителем человекоподобного робота Reachy 2, который продается по цене в $70 тыс. Финансовые условия сделки не раскрываются, однако известно, что соучредители Pollen — Матье Лапейр и Пьер Руанет — вместе с 20 сотрудниками присоединятся к команде Hugging Face.

Фото: Hugging Face

Эта сделка M&A — первый шаг Hugging Face в область аппаратного обеспечения. По словам соучредителя и главного научного сотрудника Hugging Face Томаса Вольфа, «робототехника станет следующей отраслью, дорогу к которой откроет ИИ». Он подчеркнул, что новые ИИ-модели способствуют быстрому прогрессу в робототехнике, а воплощение нейросетей в физических устройствах может помочь решить оставшиеся проблемы на пути к созданию полноценных массовых андроидов.

Робот Reachy 2 предназначен для академических исследований, образования и тестирования приложений «воплощенного ИИ». В настоящее время он используется исследователями робототехники в Корнельском университете и Университете Карнеги-Меллона. Hugging Face уже сотрудничала с Pollen при разработке открытого исходного кода для Reachy 2.

В перспективе Hugging Face планирует значительно снизить стоимость робота и полностью открыть доступ к его аппаратной части. Это значит, что любой человек сможет загружать чертежи физической конструкции и при помощи 3D-принтера изготовить собственную копию робота.

За последний год Hugging Face активно развивала направление робототехники: в марте 2024 года компания наняла Реми Кадена, бывшего исследователя проекта Tesla Optimus, запустила библиотеку кода для робототехники LeRobot, представила высокофункциональный роботизированный манипулятор SO-100 стоимостью всего $100 и была выбрана Nvidia в качестве предпочтительной платформы для размещения ее ИИ-модели GR00T N1 для человекоподобных роботов.