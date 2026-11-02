Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке. Злоумышленники получили возможность рассылать пользователям ложные сообщения. Ведомство подтвердило взлом 2 ноября и сообщило, что специалисты устраняют уязвимость и восстанавливают работу сервиса.

Unsplash

Фейковые уведомления также появились в официальных каналах региональных подразделений Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В частности, пользователям рассылали сообщения о несуществующих угрозах и призывы укрыться в помещениях.

В МЧС подчеркнули, что атака не затронула основную инфраструктуру оповещения населения: сирены, громкоговорители, SMS-рассылки и теле- и радиовещание продолжили работать штатно. В ведомстве уточнили, что мобильное приложение используется как дополнительный канал информирования.

Читайте также Хакеры взломали «Ростелеком». Компания подтвердила утечку данных

Почти одновременно несанкционированное вмешательство зафиксировали в работе украинского приложения «Воздушная тревога». Его разработчики сообщили об отключении push-уведомлений и временной приостановке сервиса, а также предупредили пользователей о недопустимости перехода по ссылкам из подозрительных сообщений. Команда заявила, что приложение не хранит персональные данные, и приступила к восстановлению его работы.

Оба инцидента сопровождались распространением ложных уведомлений через сервисы экстренного информирования. При этом данных о связи между атаками или об общих исполнителях нет.

Еще один инцидент с государственными цифровыми ресурсами произошел в России в ночь на 1 ноября: хакеры изменили страницы сайта Росстата и региональных управлений ведомства, разместив на них посторонние сообщения. Утром ресурс восстановил работу. В Росстате заявили, что утечки информации и доступа к базам данных не выявили. Специалисты ведомства совместно с правоохранительными органами начали устанавливать способ проникновения и источники атаки.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.