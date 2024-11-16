Мобильный оператор T-Mobile оказался в числе целого ряда американских и международных телекоммуникационных компаний, подвергшихся масштабной кибератаке. Хакеры, связанные с китайской разведкой, получили доступ к данным T-Mobile в рамках многомесячной кампании, целью которой была слежка за секретными объектами.

«Мы внимательно следим за ситуацией. На данный момент системы и данные T-Mobile не пострадали, и у нас нет никаких доказательств того, что атака затронула клиентские данные», — сообщил представитель компании.

Неясно, какая информация о звонках и записях разговоров клиентов T-Mobile была похищена. Федеральное бюро расследований (ФБР) и американское агентство CISA заявили, что взломав системы целого ряда телекоммуникационных компаний, связанные с Китаем хакеры перехватили данные, предназначенные для американских правоохранительных органов.

В октябре сообщалось, что китайские хакеры получили доступ к сетям американских интернет-провайдеров, включая Verizon Communications, AT&T и Lumen Technologies, и похитили данные из систем, которые федеральное правительство использует для санкционированного судом прослушивания телефонных разговоров. Пекин ранее отрицал заявления правительства США и других стран о причастности к кибератакам на зарубежные компании.

Ранее транспортная служба Лондона, контролирующая систему общественного транспорта в столице Великобритании, сообщила о перебоях в работе сети из-за продолжающегося инцидента с кибербезопасностью. Компания заявила, что городская система общественного транспорта работает в обычном режиме, но несколько систем, ориентированных на клиентов, не работают, включая некоторые системы продажи билетов и онлайн-информацию о прибытии метро.