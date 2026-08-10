Северокорейская хакерская группировка Kimsuky, предположительно, начала создавать собственную инфраструктуру для работы с ИИ. Исследователи обнаружили у нее инструменты для локального запуска ИИ-моделей, анализа документов и разработки программного обеспечения. По оценке специалистов, технологии могут использоваться для автоматизации кибератак, анализа украденных данных и подготовки более убедительных фишинговых кампаний.

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Исследователи нашли на инфраструктуре, связанной с Kimsuky, программы для локального запуска ИИ-моделей — Ollama, GPT4All и Msty. Кроме того, хакеры использовали технологию RAG, которая позволяет ИИ искать и извлекать информацию из документов при подготовке ответов.

Такой подход дает атакующим возможность работать с конфиденциальными материалами без отправки их во внешние ИИ-сервисы. На той же инфраструктуре южнокорейская компания в сфере кибербезопасности Genians обнаружила инструменты для создания ИИ-агентов, систему преобразования речи в текст и Cursor — редактор для программирования с функциями искусственного интеллекта.

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По оценке компании, это может свидетельствовать о смене подхода Kimsuky. Ранее группировку связывали с использованием генеративного ИИ прежде всего для подготовки фишинговых сообщений и других приманок. Теперь хакеры, вероятно, пытаются встроить ИИ непосредственно в процессы разработки вредоносного ПО, анализа украденных данных и автоматизации атак.

Отдельно исследователи нашли финансовые и криптовалютные документы, которые, предположительно, были сгенерированы с помощью ИИ. Они имитировали настоящие инвестиционные отчеты и другие рабочие материалы, что могло сделать их более убедительными для потенциальных жертв.

При этом выводы Genians не были независимо подтверждены.

Kimsuky — северокорейская кибершпионская группировка, которую власти США и Южной Кореи связывают с операциями по сбору разведданных и финансовыми атаками. В 2023 году Министерство финансов США ввело против нее санкции, назвав группировку подконтрольной правительству КНДР.

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