Хакеры атаковали инфраструктуру ИИ-компании Fireworks AI и получили доступ к данным ее клиентов. В результате инцидента пострадали сразу несколько крупных технологических компаний, среди которых Uber, Notion и Cursor. Их данные оказались под угрозой из-за взлома стороннего поставщика, услугами которого пользовалась Fireworks AI.

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Fireworks AI — компания, которая предоставляет разработчикам доступ к открытым ИИ-моделям. Согласно заявлению компании от 9 ноября, злоумышленники получили доступ к некоторым ее системам, в результате чего пострадали клиентские данные.

Инцидент начался 23 октября: сторонний облачный провайдер, на котором размещались исследовательские и разработческие машины Fireworks, столкнулся с проблемой безопасности. Уже 24 октября злоумышленники использовали этот доступ, чтобы проникнуть в разработческие системы Fireworks и запустить несанкционированную нагрузку, которая привела к дополнительной утечке клиентских данных.

Компания обнаружила подозрительную активность в тот же день и заявила, что приняла меры для устранения проблемы и закрытия известных критических уязвимостей.

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По данным Fireworks AI, среди скомпрометированной информации оказались метаданные ресурсов, платежная информация (без номеров банковских карт), веса ИИ-моделей и наборы данных. Компания уведомляет клиентов, чьи данные могли пострадать.

Какие компании затронула атака?

Uber: компания уведомляет почти 150 тыс. водителей о краже персональных данных. В их числе — имена, адреса, даты рождения и номера водительских удостоверений. В Uber подтвердили, что инцидент связан со сторонним поставщиком Fireworks AI, который имел доступ к некоторым данным компании.

Notion: согласно заявлению компании от 12 ноября, инцидент затронул менее 1% рабочих пространств. Notion сообщила, что уже связалась с клиентами, пострадавшими в результате утечки.

Cursor: по заявлению компании от 13 ноября, атака началась с получения злоумышленником ключа доступа, который Cursor предоставил Fireworks AI. Затем хакер использовал учетные данные, оказавшиеся среди раскрытой информации, чтобы опубликовать вредоносное расширение. Cursor уведомила клиентов 30 октября и сообщила, что последнюю активность злоумышленников обнаружила и заблокировала 1 ноября.

Этот инцидент показывает, что уязвимость стороннего поставщика может затронуть сразу несколько крупных компаний. Даже если собственные системы организаций защищены, доступ партнеров к их данным создает дополнительные риски для информационной безопасности.

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