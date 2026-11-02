В ночь на 1 ноября хакеры взломали сайт Росстата, разместив на страницах федерального ведомства и его региональных управлений сообщения на белорусском языке, в том числе «Никому не избежать ответственности». Там же появились логотипы группировок «Киберпартизаны BY»* и Silent Crow*. Взлому предшествовала серия кибератак, которые Росстат фиксировал с 29 октября. К утру сайт возобновил работу, сообщал «Коммерсантъ».

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В Росстате подтвердили кибератаки на информационные ресурсы ведомства. В службе сообщили, что нападения были тщательно подготовлены и велись одновременно по нескольким направлениям. Системы мониторинга своевременно обнаружили подозрительную активность, что позволило специалистам оперативно отреагировать на угрозу. При этом, по утверждению Росстата, признаков компрометации баз данных и утечки информации, охраняемой законом, выявлено не было.

Специалисты Росстата совместно с подразделениями по информационной безопасности и правоохранительными органами выясняют обстоятельства взлома. Им необходимо установить, каким образом была проведена атака и откуда она исходила. Параллельно в ведомстве усиливают защиту информационных систем, чтобы предотвратить новые атаки.

Группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow ранее уже фигурировали в сообщениях о крупных кибератаках. В июле 2025 года они взяли на себя ответственность за взлом информационных систем «Аэрофлота». Тогда авиакомпания столкнулась с масштабным сбоем, из-за которого была вынуждена отменить более 40 рейсов. Теперь логотипы этих же группировок появились на сайте Росстата, однако обстоятельства нынешнего взлома еще устанавливаются.

* Обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России.

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