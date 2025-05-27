HBO официально анонсировал актерский состав предстоящего сериала по мотивам «Гарри Поттера». На главные роли претендовали десятки тысяч молодых талантов, и теперь студия готова представить миру свою новую волшебную тройку. Проект вызвал бурную реакцию фанатов, а съемки стартуют уже этим летом.

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«После необычайного поиска, проведенного кастинг-директорами Люси Беван и Эмили Брокманн, мы рады объявить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию вместе на экране. Мы хотели бы поблагодарить все десятки тысяч детей, которые прошли прослушивание. Было настоящим удовольствием обнаружить множество молодых талантов», — заявили шоураннер Франческа Гардинер и исполнительный продюсер и режиссер Марк Майлод.

В свое время именно роли в экранизациях романов Дж. К. Роулинг сделали всемирно известными Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта. Не исключено, что сериал HBO окажется таким же прорывом для новых исполнителей.

Культовых героев Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли сыграют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут — в новом сериале HBO. С момента объявления кастинга осенью прошлого года на главные роли откликнулись более 30 тысяч претендентов. Съемки проекта стартуют этим летом.

До этого Маклафлин снялся в предстоящей комедии Sky под названием Grow, где его партнерами стали Ник Фрост и Голда Рошевель. Арабелла Стэнтон играла Матильду в сценической постановке Matilda: The Musical на Вест-Энде в 2023–2024 годах. Для Аластера Стаута роль в «Гарри Поттере» станет первой крупной работой.

В сериале также появятся Джон Литгоу («Конклав», «Корона») в образе Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир («Миссия невыполнима: Последствия», «Белая королева») в роли Минервы Макгонагалл и Паапа Эссиеду («Я могу уничтожить тебя», «Банды Лондона») в роли Северуса Снейпа. Ник Фрост сыграет Хагрида, Люк Таллон — Квиррелла, а Пол Уайтхаус — Аргуса Филча.

Сценарий к сериалу написал Гардинер, он же выступает шоураннером. Режиссер Марк Майлод снимет несколько эпизодов и будет исполнительным продюсером. Производством займутся Brontë Film and TV и Warner Bros. Television. Среди продюсеров — сама Дж. К. Роулинг, а также Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Хейман.

Автора книг в последние годы активно критикуют за ее высказывания о трансгендерном сообществе. Однако главный контент-менеджер HBO Кейси Блойс в недавнем подкасте The Town заявил: «У нас уже есть шоу на HBO под названием “CB Strike”, которое мы делаем совместно с BBC. Совершенно очевидно, что это ее личные политические взгляды. Она имеет на них право. “Гарри Поттер” не пропитан чем-то тайным. А если вы хотите поспорить с ней, вы можете зайти в Twitter».