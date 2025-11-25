Платформа по поиску работы hh.ru представила ИИ-помощника — сервис на базе генеративного искусственного интеллекта, предназначенный для автоматизации рутинных задач рекрутеров. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Сейчас доступ к новому инструменту имеют ограниченное количество пользователей, однако уже в декабре 2025 года сервисом смогут воспользоваться около 50% работодателей, зарегистрированных на платформе.

По словам генерального директора HeadHunter Дмитрия Сергиенкова, цель нового сервиса — не заменить профессионала, а переосмыслить процесс подбора персонала, освободив время для стратегических задач. Особенно востребованной эта разработка может оказаться в малом и среднем бизнесе, где наймом часто занимаются непосредственно руководители.

Функционал ассистента охватывает ключевые этапы рекрутинга: создание черновика вакансии на основе текстового описания, поиск подходящих кандидатов в базе hh.ru, ведение первичного диалога с соискателями, а также анализ откликов и резюме с формированием кратких выжимок. При этом итоговые решения по-прежнему остаются за человеком.

Пилотная фаза проекта продлится до начала 2026 года, после чего сервис будет масштабирован на всех клиентов hh.ru. Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака «ИИ-помощник» в Роспатент.

В ближайших планах — добавление таких функций, как помощь в онбординге новых работодателей, анализе проведенных собеседований и подсказки по коммуникации с кандидатами.