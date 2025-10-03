HeadHunter запустит собственного ИИ-ассистента для автоматизации подбора персонала, заявил генеральный директор компании Дмитрий Сергиенков на конференции HeadConf в Москве. Цифровой помощник призван освободить HR-специалистов от рутинных задач и вернуть время для работы с людьми. Сроки разработки не уточняются. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Разработка направлена на решение проблемы чрезмерной загруженности HR-отделов. По данным компании, линейные сотрудники посвящают «приносящим удовольствие» задачам всего около 5% рабочего времени, тогда как на административные функции уходит порядка 60% времени.

Искусственный интеллект возьмет на себя рутинные операции на этапе найма. Базовые возможности решения, включая автоматическую генерацию описаний вакансий и нейроприглашения, проходили апробацию на платформе hh.ru более двух лет, рассказал Сергиенков.

Генеральный директор HeadHunter отметил, что технологии должны упрощать жизнь сотрудникам, а не просто повышать эффективность. «Главный атрибут технологичности для людей — простота», — сказал Дмитрий Сергиенков. Он добавил, что человек будет полностью контролировать работу помощника и определяет степень его эффективности на всех ключевых этапах.

Внедрение автоматизации особенно актуально в текущих рыночных условиях. Согласно докладу Счетной палаты России об исполнении федерального бюджета за январь–июнь 2025 года, число открытых позиций в стране превысило количество официально зарегистрированных безработных. Высвобождение времени рекрутеров для качественного найма становится критически важным фактором в условиях волатильного рынка труда и сложной демографической ситуации, отмечают в компании.

Ранее исследование Specter Consulting Group (SCG) выявило, что только 5% компаний в России активно применяют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в процессах подбора и адаптации персонала. Ключевыми препятствиями остаются опасения по поводу передачи важных HR-функций алгоритмам, дефицит квалифицированных специалистов и недостаток средств на цифровизацию.

Помимо цифровых ассистентов, компании начинают применять ИИ-агентов — программы, которые могут действовать без участия человека. Исследование Чикагского и Роттердамского университетов, охватившее 67 тыс. собеседований, показало, что голосовые ИИ-агенты более эффективно отбирают кандидатов на работу, чем люди.