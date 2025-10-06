Австралийский стартап Heidi Health, разработчик ИИ-помощника для врачей, объявил о привлечении $65 млн в раунде Series B под руководством Point72 — фонда управляющего SAC Capital миллиардера Стива Коэна. Общая сумма инвестиций в компанию достигла $96,6 млн. В раунде также участвовали Goodwater Capital, Headline, Blackbird VC, LG Technology Ventures и Alumni Ventures.

Heidi Health основан в 2021 году травматологом Томом Келли совместно с предпринимателем Уалидом Мусса. Компания занимается разработкой медицинского писца на основе искусственного интеллекта, который автоматически транскрибирует встречи с пациентами, формирует персонализированные медицинские заметки и отслеживает задачи для врачей, освобождая их от административной рутины. Продукт уже используется более чем 2 млн клиницистов еженедельно в 116 странах, что позволило вернуть врачам более 18 млн часов с более чем 70 млн посещений пациентов.

В рамках нового раунда инвестиций Heidi Health также представила инструмент ИИ-агента, который может звонить пациентам от имени врача. В компанию пришли новые ключевые сотрудники: бывший главный медицинский директор Microsoft доктор Саймон Кос и глава отдела продаж Plaid Пол Уильямсон.

Основатель Том Келли отмечает, что целью стартапа является расширение возможностей врачей и повышение качества медицинской помощи, включая регионы с ограниченным доступом к медицинским ресурсам: от конфликтных зон до областей, пострадавших от климатических изменений.

Похожие решения на рынке представлены такими стартапами, как Abridge. Основанная в 2018 году компания оценивается в $5,3 млрд и работает с более чем 150 крупными медицинскими учреждениями США. Abridge специализируется на транскрипции диалогов врач — пациент и адаптации заметок под разные медицинские направления, что позволяет ускорять работу с документацией и повышать точность медицинских записей.

Heidi Health планирует направить новые средства на развитие продукта, расширение функциональности и привлечение новых пользователей, продолжая конкурировать с международными аналогами и укрепляя позиции на глобальном рынке медицинских ИИ-решений.