Сигареты Marlboro широко известны своей культовой, но спорной связью с Формулой-1. Их сотрудничество с McLaren и Ferrari стало одним из самых узнаваемых в истории автоспорта.

David Merrett/ John Watson’s 1982 McLaren

Эта история началась еще в 1970-х. С 1974 по 1996 год Marlboro спонсировали McLaren. Красно-белая ливрея стала визуальной подписью команды, а щедрое финансирование (миллионы долларов в год) помогло McLaren доминировать в гонках. Логотипы Marlboro покрывали почти весь болид — от носа до заднего крыла. Партнерство принесло бренду глобальное внимание и лояльность новой аудитории.

В 1996 году Marlboro неожиданно разорвали отношения с McLaren, но Формулу-1 не покинули — наоборот, сделали ставку на Ferrari. Хотя Marlboro начали поддерживать команду еще в 1973 году, первые годы их логотип был только на шлемах и комбинезонах гонщиков, и лишь в 1993 году Marlboro стал их главным спонсором. Поддержка бренда в размере примерно $160 млн в год позволила Ferrari стать доминирующей командой конца 1990-х и начала 2000-х.

Но к середине 2000-х правила начали меняться: с 2006 года Международная федерация автоспорта окончательно запретила рекламу табачных изделий на болидах, однако Marlboro и Ferrari нашли способ обойти запрет. С 2007 года на корпусе машин появился загадочный прямоугольный «штрихкод». На первый взгляд он казался безобидным элементом дизайна — но на скорости, в кадре телетрансляций, он визуально напоминал логотип Marlboro. Это была маскировка, которую зрители легко считывали на бессознательном уровне.

Скандал разгорелся в 2010 году, когда в ситуацию вмешался Европейская комиссия по здравоохранению, она инициировала расследование, заподозрив Ferrari и Philip Morris в скрытой рекламе. Журналисты подхватили тему, и под давлением общественного мнения Ferrari убрала «штрихкод» с болидов.

В 2011 году Marlboro окончательно исчезли из официального названия команды Ferrari, но это не означало конца их присутствия в Формуле-1. Уже через несколько лет бренд вернулся — в новом, куда более завуалированном виде.

В 2018 году на болидах Ferrari появился загадочный логотип с названием Mission Winnow, на первый взгляд это был очередной «инновационный» проект с неясной миссией. Сайт бренда пестрел общими словами о будущем, технологиях и прогрессе, но конкретной информации о продукте не было, зато внизу страницы — маленький логотип Philip Morris, производителя Marlboro.

Если присмотреться, стилизованный знак Mission Winnow напоминал перевернутые шевроны Marlboro — визуальную подпись бренда, узнаваемую даже без названия. Это был новый способ обойти запрет — с помощью партизанского маркетинга. Кампания вызвала вопросы у FIA, и уже в 2022 году Mission Winnow исчез из числа спонсоров Ferrari, а спустя некоторое время истек срок контракта Marlboro с командой, так завершилась многолетняя история Marlboro в Формуле-1.