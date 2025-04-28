Современная ситуация на российском ИТ-рынке труда демонстрирует сложную динамику. По данным совместного исследования hh.ru и кадрового агентства Selecty, за март 2025 года общее количество вакансий сократилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в ИТ-секторе снижение составило 20%. Параллельно отмечается рост числа активных резюме (+26%), что создает видимость кризисной ситуации. Однако более глубокий анализ показывает иную картину. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Несмотря на видимые сокращения, в России по-прежнему наблюдается острый дефицит ИТ-специалистов. Согласно официальным данным Минтруда, стране требуется около 100 тыс. разработчиков программного обеспечения и 40 тыс. специалистов по базам данных и сетям.

«К началу 2025 года ситуация с потребностями в отрасли драматически не поменялась. Пусть из-за точечных сокращений на рынке снова оказалось около 15 тыс. сотрудников, но для отрасли это крайне небольшая цифра», — отмечает Ксения Шереметьева, операционный директор Selecty.

Статистика hh.ru в середине 2024 года показывала устойчивый спрос на ИТ-специалистов. По данным аналитиков платформы, начинающие специалисты без опыта получают в среднем 1,7 предложений в месяц, с опытом до года — 2,2 предложения, профессионалы с опытом от года до трех лет — 2,7, а с опытом от трех до шести лет — 2,8 предложения.

Текущая ситуация характеризуется переходом компаний к модели осознанного роста. Многие организации, переоценив свои потребности в период активного развития, сейчас оптимизируют штат на 15–30%. При этом сокращения в основном касаются сотрудников, чьи навыки можно легко заменить.

По словам Шереметьевой, сейчас компании активно внедряют системы оценки персонала, включая OKR, KPI и модели оценки на 360 градусов. Это позволяет более объективно оценивать вклад каждого сотрудника и принимать взвешенные кадровые решения.

Особое внимание уделяется skill-based подходу — найму, основанному на реальных навыках. На hh.ru уже доступны тесты по 20 цифровым навыкам, которые прошли 2,75 млн человек, включая 770 тыс. ИТ-специалистов.

Опросы показывают противоречивые настроения среди сотрудников отрасли:

73% не опасаются сокращений;

78% считают, что найти новую работу стало сложнее;

68% уволившихся сделали это по собственному желанию.

«Можно расценивать эти цифры как показатель настроений соискателей, которые уверены в своей востребованности и не боятся выйти на рынок труда», — поясняет директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова и ссылается на данные исследования, согласно которому в 2025 году 73% ИТ-компаний намерены увеличить штат (в среднем по рынку доля чуть ниже — 55%).

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Развитие ИИ-технологий оказывает двойственное влияние на рынок. Оно автоматизирует рутинные задачи, сокращая потребность в начинающих специалистах, и создает новые возможности для профессионалов, переходящих в ИИ-сферу.

По словам Игнатовой, 58% российских компаний пока не планируют заменять сотрудников ИИ, но в перспективе это возможно. Глобальные примеры, такие как сокращения в Salesforce (7 тыс. в 2023 и планируемая 1 тыс. в 2025 году), подтверждают этот тренд.

Несмотря на турбулентность, рынок демонстрирует умеренный рост зарплат (5–10% в среднем, до 15–20% для ключевых специалистов), увеличение сроков поиска работы (до трех месяцев вместо прежних полутора) и сохранение благоприятных условий для опытных кадров.

Таким образом, текущая ситуация в ИТ-секторе отражает, скорее, переход к более зрелой и сбалансированной модели развития, чем настоящий кризис. Компании становятся более избирательными в найме, а специалисты — более требовательными к условиям работы, что в конечном итоге способствует повышению качества кадрового потенциала отрасли.