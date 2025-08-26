Higgsfield, разработчик инструментов на основе искусственного интеллекта для генерации видео, создал ИИ-лейбл. Первым «Айдолом» американской компании стала ИИ-персонаж Kion. В посте в соцсети Х Higgsfield опубликовала клип с ее участием.

Компания также запустила отбор людей, которые желают подарить свою внешность другим персонажам. Для участия претендентам предлагают заполнить онлайн-анкету и указать ссылки на свои социальные сети. В форме предусмотрены опции ожидаемого заработка: от $50 тыс., от $100 тыс., от $150 тыс. или свыше $200 тыс. за полгода.

В анонсе подчеркивается, что для успеха «больше не нужен талант». Нейросети Higgsfield обеспечат синтез вокала, а генерацию видеороликов возьмут на себя ИИ-инструменты компании. Higgsfield указывает, что уже проводит переговоры о «многомиллионных контрактах».

Проект отражает растущий тренд на интеграцию ИИ в развлекательную индустрию, где виртуальные персонажи уже конкурируют с реальными звездами в соцсетях и стриминге. Например, американский актер Скотт Жакмейн предоставил платформе TikTok права на использование своей внешности, и теперь в приложении можно создавать его цифрового аватара с помощью искусственного интеллекта и использовать его в рекламе.