Японская Honda и американская Applied Intuition заключили партнерство, в рамках которого займутся ускорением разработки программного обеспечения для автомобилей следующего поколения. Компании планируют создать единую программную платформу, которую можно будет обновлять и адаптировать под потребности водителей.

Aaron Mridha, Unsplash

В основе сотрудничества — Vehicle OS от Applied Intuition. Это программное обеспечение должно помочь Honda ускорить собственную разработку централизованной автомобильной платформы для легких автомобилей и снизить затраты на ее создание.

Над проектом будут совместно работать инженеры Honda и разработчики Applied Intuition из Японии и Кремниевой долины. Полученная платформа должна поддерживать архитектуру автомобилей Honda следующего поколения и различные силовые установки, включая гибридные.

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Honda рассматривает программное обеспечение как один из ключевых элементов будущих автомобилей. Компания рассчитывает, что машины смогут получать обновления и новые функции уже после выпуска, а цифровые сервисы можно будет в большей степени персонализировать под конкретного владельца.

«Благодаря партнерству с Applied Intuition мы можем ускорить наши внутренние разработки, сохраняя при этом контроль над архитектурой наших автомобилей и направлением развития программного обеспечения», — заявил главный стратег по операциям Honda Махито Шикама.

В Applied Intuition рассчитывают, что совместная разработка позволит создать платформу, которую в дальнейшем можно будет масштабировать для серийного производства. По словам сооснователя и гендиректора компании Касара Юниса, сотрудничество объединит программные технологии Кремниевой долины с инженерными компетенциями Honda.

Для Honda партнерство вписывается в стратегию перехода к программно-определяемым автомобилям (SDV). В таких машинах значительная часть функций определяется программным обеспечением, а обновления могут добавлять или изменять возможности автомобиля уже после его производства.

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