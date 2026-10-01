Американская компания Harbinger получила от FedEx заказ на 2000 полностью электрических грузовиков стоимостью более $300 млн. Все машины планируется поставить до конца 2027 года — FedEx будет использовать их для доставки в США и Канаде.

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В Harbinger называют заказ одним из крупнейших в истории среди обязательных контрактов на электрические грузовики средней и большой грузоподъемности. Каждая новая машина должна заменить один обычный грузовик из автопарка FedEx.

По расчетам Harbinger, каждый электрогрузовик позволит FedEx ежегодно экономить на топливе в среднем около $20 тыс. по сравнению с дизельной машиной. Для парка из 2000 грузовиков это около $40 млн в год. Если машины действительно прослужат расчетные 20 лет, совокупная экономия на топливе может приблизиться к $800 млн.

Harbinger также подсчитала возможный экологический эффект. По оценке компании, замена 2000 дизельных грузовиков электрическими позволит за весь срок их службы избежать более 1,7 млн тонн выбросов CO₂.

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Harbinger рассчитывает произвести и поставить все 2000 грузовиков примерно за 18 месяцев. Это не первый проект компании с FedEx: перевозчик уже использует ее электрические грузовики, а в 2025 году стал одним из ведущих инвесторов раунда финансирования Harbinger на $160 млн.

В заказ вошли несколько моделей полностью электрических грузовиков Harbinger. Производитель рассчитывает, что они смогут работать около 20 лет. Машины оснащены системами помощи водителю, а их подвеску и рулевое управление адаптировали в том числе для городской доставки. Диаметр разворота составляет 42 фута (около 12,8 м), что должно облегчать маневрирование на узких городских и жилых улицах.

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