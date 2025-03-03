В рамках подготовки к публичному листингу китайский производитель смартфонов Honor в течение следующих пяти лет инвестирует $10 млрд в разработку искусственного интеллекта для своих устройств. Об этом заявил генеральный директор компании Джеймс Ли. Honor также намерена активно развивать сотрудничество с Google и Qualcomm для реализации передовых ИИ-решений.

Во время выступления на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, Ли заявил, что компания намерена выйти за рамки смартфонов и разработать систему ПК, планшетов и гаджетов с искусственным интеллектом.

По данным консалтинговой компании IDC, в прошлом году Honor опустилась со второго на четвертое место в рейтинге объема поставок телефонов в Китае с долей рынка 14,9%. Снижение произошло на фоне возобновившейся конкуренции со стороны Huawei и активного роста Vivo.

Honor намерена активно развивать сотрудничество с ведущими технологическими гигантами для реализации передовых ИИ-решений. Так, компания планирует интегрировать ИИ-модели семейства Gemini от Google в свои устройства, а также использовать передовые чипы Qualcomm.

На первом этапе Honor займется разработкой «интеллектуального» смартфона. Второй этап предусматривает создание открытой экосистемы ИИ, обеспечивающей бесшовное взаимодействие между различными устройствами и платформами, включая поддержку межплатформенной интеграции.

Третий этап направлен на подготовку к эпохе искусственного общего интеллекта (AGI), который теоретически может превзойти когнитивные способности человека.

В настоящее время Honor уже работает над мобильным ИИ-агентом с графическим интерфейсом, способным выполнять практические задачи, такие как бронирование отелей, организация встреч и управление расписанием пользователя.

Также компания разрабатывает инструменты AiMAGE и AI Upscale для обработки изображений. Кроме того, Honor интегрирует в свои последние флагманские смартфоны и складные устройства инструмент для обнаружения дипфейков.

Honor надеется, что предложенные инициативы помогут укрепить присутствие компании на международном рынке, особенно в премиум-сегменте, где доминируют Apple и Samsung. Кроме того, Honor обязалась предоставлять семилетнюю поддержку обновлений Android и патчей безопасности для своих смартфонов серии Magic.

Напомним, что производители смартфонов Vivo и Huawei обошли Apple и стали лидерами продаж на китайском рынке в прошлом году. Основной причиной проблем Apple стали трудности с внедрением функций искусственного интеллекта, а также ухудшение потребительского настроя в Китае, где покупатели стремились сэкономить.