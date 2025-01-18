Производители смартфонов Vivo и Huawei обошли Apple и стали лидерами продаж на китайском рынке в прошлом году. Основной причиной проблем Apple стали трудности с внедрением функций искусственного интеллекта, а также ухудшение потребительского настроя в Китае, где покупатели стремились сэкономить.

По данным исследовательской компании Canalys, поставки смартфонов Apple в Китае в 2024 году упали до 42,9 млн, что на 17% меньше, чем годом ранее. Это сократило долю рынка на 4 процентных пункта до 15%. Поставки в последнем квартале упали на 25% в годовом исчислении.

При этом поставки Vivo и Huawei выросли на 11% и 37% при долях рынка 17% и 16% соответственно. Общий рынок смартфонов вырос на 4% по сравнению с 2023 годом, было поставлено 285 млн единиц.

Спрос обусловлен растущим давлением на американскую технологическую компанию со стороны местных брендов смартфонов премиум-класса, в частности Huawei, которые извлекли выгоду из патриотических покупок и возможности внедрять в свои устройства функции, основанные на искусственном интеллекте. Тем временем сервис Apple Intelligence недоступен на материковой части Китая.

«Apple и ее серия iPhone 16 столкнулись с растущим конкурентным давлением со стороны отечественных флагманских устройств», — сказала Эмбер Лю, менеджер по исследованиям в Canalys, добавив, что Vivo «продемонстрировала сильный импульс», укрепив связи с операторами и применив эффективные маркетинговые и продуктовые стратегии, «чтобы укрепить свои позиции в сегментах от начального до среднего и высокого уровня».

За последние годы Huawei разработала собственные чипы. Это позволило решить некоторые проблемы, связанные с цепочкой поставок. В 2024 году компания модернизировала и обновила флагманскую серию телефонов. Одним из нововведений стал тройной складной смартфон Mate XT стоимостью $2,8 тыс., который вызвал интерес и внимание состоятельных клиентов из Китая.

Общие доходы Apple в Большом Китае упали почти на 8% в году, закончившемся в сентябре. В прошлом году генеральный директор Тим Кук трижды посещал Китай. Компания пыталась разобраться в сложном нормативном режиме страны и внедрить функции искусственного интеллекта, которые были представлены в iPhone 16.

Аналитики ожидают, что программа субсидий, представленная в этом месяце Национальной комиссией по развитию и реформам, увеличит спрос на смартфоны. В рамках программы стоимостью $11 млрд Китай предоставит субсидии в размере 15% тем, кто сдаст старые смартфоны, планшеты и другие устройства, чтобы купить потребительскую электронику стоимостью менее 6 тыс. юаней ($818). Базовая модель iPhone 16 продается в Китае по цене почти 6 тыс. юаней, хотя в последние месяцы компания предлагала редкие рекламные скидки на свои телефоны.

«Среди основных производителей мы считаем, что компании, принадлежащие к Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Xiaomi (по рангу), имеют все шансы получить выгоду, — написал аналитик HSBC Фрэнк Хэ, добавив, что структура субсидий означает, что владельцы телефонов стоимостью от 3 333 до 6 000 рупий получат наибольшую выгоду. — Мы видим ограниченное влияние на цепочку поставок Apple».

Уилл Вонг, аналитик исследовательской компании IDC, заявил, что основными проблемами Apple в 2024 году стали трудности с внедрением функций искусственного интеллекта, а также ухудшение потребительского настроя в Китае, где покупатели стремились сэкономить, выбирая бренды, предлагающие телефоны по более широкому диапазону цен. «После Covid потребители изменились, они стали более осторожными», — сказал он.

Вонг добавил, что результаты деятельности Apple в 2025 году будут зависеть от того, сможет ли компания преодолеть нормативно-правовую базу Китая, чтобы выпустить функции ИИ с «вау-эффектом» и переманить покупателей от инновационных предложений китайских конкурентов.

Недавно Марк Цукерберг раскритиковал последние разработки Apple, включая гарнитуру Vision Pro. Он заявил, что с тех пор, как Стив Джобс создал iPhone, компания не создала ничего действительно выдающегося за последние двадцать лет.