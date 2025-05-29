Китайский производитель смартфонов Honor объявил о своем вступлении в гонку разработок в области робототехники. Компания стремится позиционировать себя как игрока на рынке ИИ. Этот шаг происходит на фоне обострения конкуренции на рынке Android-устройств и является частью более широкой стратегии компании по диверсификации и освоению новых технологических горизонтов.

Компания подтвердила, что будет разрабатывать собственных роботов и уже помогла китайскому стартапу Unitree Robotics установить рекорд скорости бега среди андроидов. Honor, отделившаяся от телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies, заявила, что ее усилия в области робототехники будут включать сотрудничество с партнерами «для открытия больших возможностей».

Выход Honor на насыщенный китайский рынок робототехники последовал за громким анонсом генерального директора Джеймса Ли Цзяня. Ранее в этом году он представил инициативу в области ИИ под названием Honor Alpha plan. В рамках этого плана компания намерена инвестировать $10 млрд в робототехнику в течение следующих пяти лет. Цель этих инвестиций — трансформировать Honor из производителя смартфонов в «экосистемную компанию», ориентированную на устройства с ИИ.

На презентации новых телефонов серии Honor 400 в Шэньчжэне компания сообщила, что использовала собственный алгоритм ИИ для обучения робота от Unitree. В результате обученный робот достиг пиковой скорости бега 4 м/с, установив тем самым новый рекорд для человекоподобных роботов.

Решение Honor инвестировать значительные средства в ИИ и робототехнику отражает общую тенденцию технологических компаний к поиску новых точек роста за пределами их традиционных рынков. Для Honor это стратегический шаг, направленный на укрепление своих позиций в качестве инновационной компании и расширение своего влияния в быстро развивающемся секторе интеллектуальных устройств и систем.