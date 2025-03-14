Обычно стресс воспринимается как что-то плохое, но Джефф Красно, соучредитель и генеральный директор Commune, хочет изменить это мнение. В частности, он желает, чтобы люди получали больше «хорошего стресса» в своей жизни.

Хронический стресс является долгосрочным и, по данным Национального института здравоохранения, может привести к нарушениям сна, проблемам с пищеварением и головным болям.

«Хороший стресс, как правило, острый и кратковременный. Он приходит и уходит. А хронический стресс — это плохо. Он никогда не исчезает», — говорит Красно, который является соучредителем и генеральным директором Commune, платформы, которая предлагает мастер-классы по благополучию.

Красно утверждает, что стресс не всегда приводит к негативным результатам. «Мы можем раскрыть устойчивость и здоровье, фактически опираясь на хороший стресс», — сказал он CNBC Make It.

Примерами хорошего стресса являются практика голодания или терапии холодной водой, или выход на улицу, чтобы завести новых друзей. Хотя это может быть некомфортно в течение короткого периода времени, это обычно приводит к положительным результатам.

По словам эксперта, чем больше человек занимается деятельностью, которая временно усиливает реакцию на стресс и выводит из зоны комфорта, «тем больше этот навык эмоциональной регуляции начинает сказываться на всей жизни».

В своей будущей книге «Хороший стресс: Польза для здоровья от выполнения трудных дел» Красно расскажет, как для него выглядит день хорошего стресса.

«В нашем современном обществе мы лишили нашу жизнь всех этих палеолитических, хороших стрессоров в погоне за легкостью и удобством, — говорит он. — И, честно говоря, хроническая легкость привела ко множеству хронических заболеваний».

Красно структурирует свои дни так, чтобы сосредоточиться на вещах, которые приносят временный дискомфорт ради долгосрочной выгоды, чего, вероятно, не делают большинство людей. Его практики «хорошего стресса» варьируются от выхода на улицу рано утром вместо того, чтобы спать, до сидения неподвижно для медитации или практики дыхания в свободные минуты вместо того, чтобы прокручивать ленту в своем телефоне.

Вот типичный день из жизни самопровозглашенного «пиар-агента стресса» с рекомендациями, которые легко можно включить в свою повседневную жизнь:

6:00 Начните день рано утром со стакана воды комнатной температуры — добавьте лимон, если вам так больше нравится. И не беритесь за телефон.

6:30 «Выйдите на улицу первым делом с утра» на 20 минут или используйте лампу SAD, чтобы получить немного синего света. Проводите время на открытом воздухе, медитируя или выполняя дыхательные упражнения.

7:00 Приготовьте себе чашку кофе или чая. Не добавляйте молоко или сахар.

7:30–8:05 «Мой режим включает в себя намеренное принятие горячего и холодного воздуха каждое утро», — говорит Красно. Посидите в сауне или полежите под одеялом для сауны в течение 20 минут. Затем окунитесь в холодную воду или примите холодный душ в течение трех минут.

8:30 В это время Красно отправляется на работу.

11:00 Первый прием пищи за день. Отдавайте предпочтение клетчатке, белкам и полезным жирам.

11:30 Отправьтесь на короткую прогулку. Если можете, пройдитесь босиком по траве.

12:00 Потратьте пять минут на то, чтобы позвонить близкому вам человеку.

14:00 Сделайте перерыв в работе и прогуляйтесь без телефона. Понаблюдайте за природой вокруг вас.

17:00 Подвигайтесь. Если можете, делайте это на улице. «Смешивайте аэробные упражнения, силовые тренировки и упражнения на гибкость», — говорит он.

18:00 Приготовьте себе белковый ужин с овощами на гарнир. Если можете, съешьте его с кем-нибудь еще.

19:00 Прекратите есть в течение дня, чтобы придерживаться интервального голодания. Совершите короткую прогулку или сделайте 20 отжиманий.

19:15 Расслабьтесь. Используйте это время, чтобы посмотреть фильм или почитать. В то же время сделайте несколько растяжек на полу или посидите на корточках вместо того, чтобы сидеть.

21:00 Выключите все электронные устройства. Создайте атмосферу для сна, сделав комнату темной и прохладной. Используйте только теплое освещение, читая книгу или журнал о вещах, за которые вы благодарны.

21:30 Сделайте легкую дыхательную гимнастику.

22:00 Ложись спать.

«Эти [практики] можно постепенно встраивать в чью-то жизнь. Я всегда был сторонником того, чтобы просто смягчить грань дискомфорта и принять протоколы, которые вы действительно будете выполнять», — говорит Красно.

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