Один из основателей компании Microsoft уже много лет не покидает список самых богатых и успешных людей планеты. Но за масштабными проектами и миллиардным состоянием стоит не только талант, но и четкая организация времени и выстроенный распорядок дня. «Инк.» рассказал, на чем строится ежедневная рутина предпринимателя.

Утро

Завтрак миллиардера мало чем отличается от трапезы обычного школьника. Предприниматель предпочитает шоколадные хлопья Cocoa Puffs в качестве утреннего приема пищи. При этом бывшая жена Гейтса Мелинда утверждает, что завтрак – не ежедневный ритуал успешного бизнесмена. Зачастую экс-глава Microsoft пропускает утреннюю трапезу, но при этом редко пренебрегает разминкой на беговой дорожке и чтением газет. В числе его фаворитов в мире новостей — The New York Times, The Economist, Wall Street Journal и другие крупные издания.

Рабочий график

При планировании рабочего дня Гейтс разработал авторский метод, который помогает ему бороться с прокрастинацией. Чтобы эффективно распределять свое время, миллиардер делит рабочие часы на четыре приоритетных области: персонал, стратегию, маркетинг и клиентов. Он следит за тем, чтобы каждая область получала примерно равное внимание, и перераспределяет время, если где-то возникает перекос.

Важные идеи сооснователь Microsoft предпочитает фиксировать «по старинке» — с помощью ручки и бумаги. Он часто опирается на свои записи и носит в карманах важные заметки. А на совещаниях обязательно конспектирует тезисы. Кстати, любовью к бумажным заметкам отличается и другой известный миллиардер Сэм Альтман. Он составляет списки задач порой даже на год вперед.

Вечер

После ужина с семьей Гейтс присоединяется к выполнению домашних обязанностей. Он никогда не оставляет грязную посуду после вечерней трапезы. Причем мытье тарелок ему не в тягость, бизнесмен отмечает, что ему нравится это занятие.

Свободное время старается проводить с детьми и внуками. Помня свое детское увлечение миром вокруг, Гейтс организует для близких увлекательные экскурсии и поездки — например, на электростанцию или площадку запуска ракет.

Миллиардер внимательно относится к своему режиму сна, уделяя ночному отдыху минимум семь часов. А перед тем, как заснуть, обязательно читает книгу.

Хобби

Книги занимают центральное место в жизни предпринимателя. Так было с самого детства — еще совсем юным Гейтс мог взахлеб читать сложные статьи на самые разные темы: от информатики до изменения климата.

Как минимум час в день предприниматель уделяет чтению. В свои 67 лет Гейтс прочитывает около 50 книг в год, то есть, примерно по одной в неделю.

«Я трачу много энергии на то, чтобы пытаться что-то узнать», — говорит сооснователь Microsoft.

Еще один важный ритуал, о котором миллиардер не забывает в повседневной жизни — медитация. Гейтс считает, что эта практика равносильна зарядке в спортзале, только уже не для тела, а для ума. Медитация помогает бизнесмену привести мысли в порядок после тяжелых будней, поэтому он уделяет время этому занятию как минимум четыре раза в неделю.

Любимые игры

Кроме того, ежедневно Гейтс находит время на целых четыре логических игры, развивающих мозг. Три из них связаны с отгадыванием слов. Это популярное приложение Wordle и его усовершенствованные аналоги Quordle и Octordle. Еще одна любимая игра миллиардера, Nerdle, использует похожий механизм, но специализируется уже на математических задачах. Все четыре головоломки доступны на платформах приложений.

В офлайн-режиме предприниматель предпочитает играть в бридж. Эту игру ему посоветовал коллега по списку Forbes Уоррен Баффет. А среди спортивных увлечений Гейтс выделяет теннис.

Любимые книги

В своем блоге Гейтс, как заядлый книголюб, часто рекомендует любимые произведения. Он традиционно публикует подборки перед Новым годом, а еще составляет списки для летнего чтения.

Одним из своих любимых авторов миллиардер называет Вацлава Смила, почетного профессора Университета Манитобы. Ученый пишет на самые разные темы: от технологических инноваций до демографических вопросов.

Я жду новых книг Смила так же, как некоторые люди ждут следующего фильма “Звездные войны”», — заявил Гейтс.

В век повсеместного распространения искусственного интеллекта предприниматель советует каждому человеку обратить внимание на книгу новатора ИИ Мустафы Сулеймана «Грядущая волна: Технология, власть и величайшая дилемма XXI века». А родителям, которые хотят найти общий язык со своими детьми, Гейтс рекомендует книгу американского психолога Джонатана Хайдта «Тревожное поколение».

Любимое блюдо

Несмотря на приверженность здоровому образу жизни, своим любимым блюдом миллиардер назвал обыкновенные чизбургеры. Как и другой выдающийся предприниматель Илон Маск, Гейтс признается в пристрастии к диетической кока-коле. Еще один любимый напиток сооснователя Microsoft — кофе.

Даже деловые встречи Гейтс может проводить в ресторане фаст-фуда. А перекусывает в течение дня солеными орешками.