Ко второму чтению поправок в рамках пакета «Антифрод 2.0» предложены жесткие меры по борьбе с сервисами обхода блокировок. Согласно новой редакции документа, российским хостинг-провайдерам хотят законодательно запретить предоставлять мощности владельцам сайтов и систем, обеспечивающих доступ к запрещенной в РФ информации.

Unsplash

Фактически это означает прямой запрет на обслуживание операторов VPN-сервисов на отечественной инфраструктуре. В Минцифры уточняют, что финальной версии документа пока нет, и поправки проходят стадию согласования с ведомствами.

Для рынка хостинга такие изменения означают фундаментальную смену роли: из технических посредников компании превратятся в контролирующие органы. По словам гендиректора провайдера RUVDS Никиты Цаплина, если раньше хостер мог не следить за происходящим на сервере до получения официальной жалобы, то теперь он будет обязан превентивно не допускать нарушителей к своим мощностям. Это потребует ужесточения пользовательских соглашений и более плотной интеграции с базами Роскомнадзора.

Эксперты предупреждают, что новые обязанности обернутся серьезными техническими сложностями и финансовыми издержками, которые полностью лягут на плечи легальных клиентов. Индустрия уже находится под сильным давлением: подорожание оборудования, рост налогов и внедрение систем СОРМ ранее привели к росту цен на 30%. Необходимость выявлять VPN-сервисы и отказывать им в обслуживании гарантированно спровоцирует новое подорожание услуг хостинга для всего бизнеса.

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ Игорь Бедеров отмечает, что многие провайдеры пока технически не готовы эффективно выявлять таких клиентов. В то же время он видит в инициативе потенциал для очистки рынка от недобросовестных игроков. Представители группы «Рунити» призывают не спешить с выводами: норма пока находится на стадии проработки и требует публичного обсуждения технических критериев.

Антифрод 2.0

Ужесточение контроля происходит на фоне «закручивания гаек» в отрасли. С февраля 2024 года в России начал действовать полный запрет на работу хостеров, которые не были включены в специальный государственный реестр Роскомнадзора (на данный момент в нем зарегистрировано 566 организаций). Кроме того, ранее обсуждались планы лишать ИТ-аккредитации те цифровые платформы, которые остаются доступными при включенном VPN.

С 1 марта 2026 года в России полноценно работает ГИС «Антифрод» — государственная система под управлением Минцифры. Она собирает данные о признаках противоправных действий и передает участникам рынка сигналы для оперативной блокировки подозрительных операций, звонков и аккаунтов.

Так называемый «Антифрод 2.0» — это второй пакет законодательных мер, который расширяет уже созданную систему. В него вошли десятки инициатив: маркировка международных звонков, передача операторами данных о мошеннических номерах в ГИС, ограничения на использование зарубежной виртуальной телефонии, внесудебная блокировка фишинговых сайтов, усиление идентификации пользователей, создание единой системы учета банковских карт и ограничения против схем с дропперами. В феврале 2026 года пакет был принят Госдумой в первом чтении.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.