Российские цифровые сервисы меняют подход к работе с пользователями. Крупные компании начали системно ограничивать доступ к своим платформам для тех, кто использует обходные инструменты. К середине апреля такие меры затронули не только ИТ-гигантов вроде «Яндекса», VK и «Сбера», но и почти весь рынок электронной коммерции и медиа.

Платформы Ozon, Wildberries, Lamoda, а также «ВсеИнструменты.ру», «Литрес», ЦИАН и HeadHunter внедрили механизмы, при которых сервисы не работают без отключения VPN. Теперь сайты не просто предупреждают, а блокируют ключевые функции — от входа в аккаунт и оплаты до корректного поиска.

Бизнес довольно быстро отреагировал на рекомендации регуляторов, и ограничения ввели даже компании, не связанные напрямую с ИТ. Среди них — «Мосэнергосбыт», «Нефтьмагистраль», «Магнит Маркет», аптечные сети и сервисы доставки вроде «ВкусВилла» и «Ленты».

Главная причина — желание сохранить государственную аккредитацию и налоговые льготы. Для таких структур, как «ДМ-Тех» (подразделение «Детского мира») и «ДжиЭй ТэкТим» (ИТ-направление «Золотого яблока»), этот фактор оказался важнее возможного недовольства пользователей.

Изменения затронули и важные государственные сервисы. Например, приложение «Госуслуг» перестало работать при включенном VPN: пользователям предлагают отключить его или воспользоваться офлайн-режимом, ссылаясь на требования безопасности.

Ограничения коснулись и развлекательных сервисов. Онлайн-кинотеатры ivi, Wink, Okko и START, видеохостинг Rutube, а также сервисы «Рамблера», «Туту» и «Гисметео» фактически закрыли доступ к контенту при скрытом IP. Даже сервисы аренды самокатов вроде Whoosh вынуждены менять свои системы под новые правила.

С точки зрения компаний, отказ от анонимного трафика помогает снизить риски и соответствовать требованиям регуляторов. VPN мешает работе антифрод-систем и искажает маркетинговую аналитику — это особенно важно для маркетплейсов и рекламных платформ.

Эксперты считают, что такие ограничения скоро станут нормой для всего рынка. «Прозрачный» трафик может стать обязательным условием для базовых онлайн-сервисов — от оплаты ЖКХ до заказа такси. При этом интернет не отключают, но доступ к привычным сервисам все чаще требует соблюдения новых правил.

