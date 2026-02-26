Около 25% работающих россиян еженедельно просиживают над отчетами больше шести часов — это почти полноценный рабочий день. К такому выводу пришли исследователи платформы hh.ru, изучившие занятость 3283 граждан. Еще 38% респондентов столько же времени отдают на визирование документов, заявок и различных обращений. По подсчетам экспертов, перевод этих процессов в цифровую среду способен ускорить деятельность кадровых служб в восемь раз.

Опрос, проведенный в первой половине мая, высветил отрасли, где бюрократическая нагрузка особенно высока. Сотрудники энергетического комплекса и топливно-энергетической сферы оказались в лидерах по времени, затрачиваемому на согласование бумаг. Среди них 53% тратят на это более шести часов еженедельно. Эта же категория работников чаще других занимается ручным формированием отчетности — 39% энергетиков посвящают этому занятию свыше шести часов в неделю.

Внушительные показатели демонстрируют и другие профессиональные области. В медицине, фармацевтике, муниципальных структурах, а также в промышленности и производственном секторе 29% опрошенных тратят на документальную работу больше шести часов еженедельно.

На противоположном полюсе оказались представители IT-сферы, логистики и транспорта. Среди них 41% управляются с отчетами и согласованиями менее чем за час. Схожие результаты показали работники сервисной индустрии — 38% укладываются в тот же временной промежуток.

В компании HRlink решили подсчитать реальную цену бумажной волокиты. Партнер и директор по развитию Дмитрий Махлин пояснил, что оформление десятка документов традиционным способом требует около 30 лишних кликов и нескольких часов ручного внесения данных, распечатки, подписания и отправки.

При активном найме такие потери выливаются в десятки рабочих часов ежемесячно. Процедура трудоустройства затягивается на дни, и соискатель может уйти к конкурентам. Цифровизация же укладывает оформление новичка в четверть часа, рекрутеры тратят на поиск в восемь раз меньше времени, а компания экономит до двух тыс. руб. на каждом принятом сотруднике.

Особого внимания заслуживает сфера отчетности. По информации hh.ru, 32% HR-специалистов тратят на формирование отчетов более шести часов в неделю — это один из максимальных показателей среди всех профессий. В платформе для подбора персонала Talantix предложили решение: единая информационная панель с ключевыми показателями найма генерируется за 30 секунд. Директор по развитию Talantix Марина Хадина отметила, что автоматизация не только экономит время, но и обеспечивает прозрачность операций, а контроль за их исполнением становится простым и результативным.

