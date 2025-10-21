Российские компании Smart Engines и ГК «Интек» представили первый в стране мультиспектральный сканер со встроенным искусственным интеллектом, который способен самостоятельно распознавать и проверять подлинность документов без подключения к внешнему компьютеру.

Аппарат можно использовать полностью автономно. Все операции, включая анализ изображения и проверку защитных элементов, выполняются внутри самого сканера.

Такой подход позволяет бизнесу и госструктурам отказаться от сложной интеграции, снизить требования к вычислительным мощностям и повысить уровень информационной безопасности — изображение документа не покидает устройство.

Разработчики отмечают, что решение особенно востребовано в сферах, где важны скорость обслуживания и защита персональных данных: в банках, МФЦ, логистике, страховании и на промышленных предприятиях с пропускным режимом. Устройство может использоваться даже на тонких планшетах или других простых устройствах, сохраняя точность распознавания.

Сканер анализирует документ в трех диапазонах — оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном — и выявляет более 80 признаков возможной подделки. Встроенный ИИ проверяет чип, машиночитаемую зону, сверяет данные и определяет вмешательства в бланк — например, переклейку фото или изменения текста.

Кроме российских документов система распознает паспорта и удостоверения граждан стран СНГ и большинства иностранных государств. Это упрощает работу компаний, взаимодействующих с международными клиентами и партнерами.

Разработка открывает новый класс решений — интеллектуальные сканеры, объединяющие оптику, вычислительный модуль и алгоритмы подлинности. Для корпоративных пользователей это способ ускорить клиентские операции и минимизировать человеческий фактор при проверке данных.