До конца десятилетия планируется полностью запустить систему мониторинга климатически активных веществ в атмосфере. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на открытии всероссийского объединенного метеорологического и гидрологического съезда в Петербурге, сообщает Интерфакс.

Патрушев заявил, что ее полноценный запуск ожидается уже к 2030 году. Это позволит обеспечить более масштабные сборы и обработку данных для объективной оценки состояния атмосферы и поверхности Земли. Полученная информация будет использована при реализации мер адаптации экономики к природным изменениям, в том числе, низкоуглеродной трансформации.

Вице-премьер отметил, что требуется обновление вычислительных мощностей, а также наращивание масштабов космического мониторинга. Также было сказано, что в рамках федеральной космической программы в интересах Росгидромета запланирован запуск сразу нескольких спутников.

В 2022 году правительством был утвержден проект единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, их влиянии на глобальный и региональный климат. В документе сообщалось, что эти данные станут основой для управленческих решений в области ограничения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата.

Получаемые в рамках единой системы данные будут попадать в национальную климатическую отчетность (кадастр парниковых газов, двухгодичные доклады, национальные сообщения и т.п.) для международного признания новых данных и оценок.



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