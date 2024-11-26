Huawei со следующего года откажется от использования операционной системы Android от Google в своих смартфонах и планшетах. Компания ​​переведет устройства на китайское программное обеспечение, продемонстрировав тем самым свои амбиции по отказу от американских технологий.

Новый флагманский телефон компании Mate 70 дебютирует с HarmonyOS Next, итерацией своей операционной системы. Устройство и программное обеспечение, стали частью стратегии Huawei по вытеснению Apple из премиум-сегмента китайского рынка и созданию экосистемы без участия крупных американских технологических компаний.

Mate 70 и его версии Pro, уже поступившие в продажу, являются новой версией флагманского устройства Huawei — Mate 60. Эта модель, работающая на процессоре, произведенном в Китае, вернула Huawei в центр внимания индустрии смартфонов. Mate 60 продемонстрировала способность компании обходить торговые ограничения США, призванные отрезать ее от производства самых передовых чипов.

Ричард Ю, председатель потребительской бизнес-группы Huawei, заявил, что HarmonyOS Next потребуется еще два-три месяца для улучшения пользовательского опыта, но в дальнейшем планируется использовать ее в продуктах компании.

Серия Mate 70, стоимость которой начинается от 5499 юаней ($760) за 6,7-дюймовую версию, будет обладать производительностью на 40% выше, чем Mate 60. Этого удалось добиться отчасти благодаря HarmonyOS Next, заявил Ричард Ю.

По словам экспертов Bloomberg Intelligence Чарльза Шума и Шона Чена, ожидается, что базирующаяся в Шэньчжэне компания Huawei будет использовать свой новейший чип Kirin собственного производства для новой линейки продуктов, хотя прирост производительности может быть менее значительным, чем у топовых предложений Qualcomm и MediaTek.

«Это говорит о том, что новому смартфону Huawei будет трудно привлечь внимание пользователей Android, не являющихся при этом владельцами устройств от Huawei», — написали они.

Другие китайские технологические компании также изучают способы снижения зависимости от зарубежных технологий. Xiaomi Corp. готовит собственный мобильный процессор для своих будущих смартфонов , чтобы снизить зависимость от Qualcomm и MediaTek.

Несмотря на санкции и технические проблемы, Huawei удалось увеличить продажи за последние семь кварталов с помощью расширения бизнеса смартфонов. По данным исследовательской компании IDC, ее поставки в Китае по состоянию на сентябрь демонстрировали двузначный рост в течение четырех кварталов подряд.

Напомним, что Huawei, внесенная США в черный список, заявила, что в ближайшие месяцы планирует создать 100 тыс. приложений для своей операционной системы Harmony. У компании уже имеется более 15 тыс. приложений, но экосистема требует более персонализированных и специализированных приложений, сказал председатель совета директоров Huawei Сюй Чжицзюнь.