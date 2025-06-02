Компания Hugging Face анонсировала двух новых роботов с открытым исходным кодом. Один из них – гуманоид HopeJR, который планируется продавать примерно за $3 тыс. Это значительно дешевле конкурирующих моделей, таких как G1 от Unitree ($16 тыс.) и Optimus Gen 2 от Tesla (ожидаемая цена не менее $20 тыс.).

HopeJR разработан в партнерстве с французской робототехнической компанией The Robot Studio. Главный исполнительный директор Hugging Face Клем Деланг заявил, что открытый исходный код позволяет любому собирать, модифицировать и понимать устройство роботов. Это предотвратит доминирование на рынке нескольких крупных игроков с закрытыми системами.

Робот HopeJR обладает более чем 66 степенями свободы (суставами) с приводом. Это означает, что он способен ходить и манипулировать объектами. Однако на данный момент прототип не может выполнять задачи автономно — ему требуется помощь оператора-человека. Несмотря на это, его технические характеристики выглядят многообещающе.

Второй представленный робот – Reachy Mini. Он выглядит как персонаж из мультфильма «ВАЛЛ-И». Reachy Mini также имеет открытый исходный код и предназначен для тестирования ИИ-приложений. Это настольное устройство, способное говорить, слушать и двигать головой. Ожидаемая стоимость Reachy Mini составляет от $250 до $300.

Анонс этих роботов происходит на фоне растущего интереса к робототехнике, подогреваемого революцией в области генеративного ИИ. Hugging Face уже имеет опыт выпуска моделей ИИ для роботов и 3D-печатных роботизированных рук. Ранее в этом году компания приобрела стартап Pollen Robotics, на базе технологий которого и были разработаны новые андроиды.